L’ère des DDoS automatisés : enjeux et défenses – Expertise NETSCOUT

L'ère des DDoS automatisés : enjeux et défenses

décembre 2024 par NETSCOUT

L’équipe ASERT de NETSCOUT poursuit sa série « 7 clés des DDoS à la demande » en explorant l’automatisation, qui occupe désormais une place centrale dans les services modernes de DDoS à la demande. Augmentant à la fois l’ampleur et la sophistication des attaques tout en réduisant le besoin d’une supervision humaine constante, elle permet de lancer des campagnes persistantes et complexes avec un effort minimal. Un cybercriminel peut en quelques minutes planifier et exécuter une attaque sur mesure, capable de s’adapter aux réactions de la cible. Cette approche sans intervention humaine amplifie la fréquence et l’impact des menaces, rendant les cyberattaques plus redoutables.

En effet, les plateformes de DDoS à la demande intègrent désormais diverses fonctionnalités automatisées. Elles incluent

1. La planification des attaques : les cybercriminels peuvent programmer des attaques à des moments stratégiques, comme les heures de pointe, pour maximiser l’impact en ciblant des périodes sont généralement moins efficaces.

2. L’ajustement dynamique : les attaques peuvent être modifier en temps réel pour contourner les nouvelles défenses. Cela inclut l’adaptation de la taille, du type ou de la fréquence des paquets en fonction des réactions de la cible.

3. Les campagnes répétitives : les cyberattaquants peuvent configurer des attaques cycliques ou récurrentes, exerçant une pression continue sur les cibles tout en minimisant les interventions manuelles.

L’impact de l’automatisation sur la cybersécurité est donc considérable. Elle permet des attaques prolongées qui épuisent les ressources des systèmes, provoquant une fatigue opérationnelle. Par ailleurs, la capacité à ajuster les tactiques en temps réel aboutit à des schémas d’attaques complexes, nécessitant des solutions de détection et de réponse plus avancées. Cette rapidité réduit également le temps de réaction des défenseurs et augmente l’ampleur des attaques avant qu’elles ne puissent être neutralisées.

De plus, des études de cas révèlent l’efficacité de cette automatisation dans des attaques combinant les couches 4 et 7, où les cybercriminels alternent entre différents types de trafic et configurations de paquets pour déjouer les défenses. D’autres exemples mettent en lumière des vagues d’attaques déclenchées par des événements spécifiques, tels qu’une variation de la charge réseau ou un comportement utilisateur particulier.

Pour contrer ces attaques automatisées, il est crucial d’adopter une approche proactive :

• Utiliser des outils de surveillance avancés capables de détecter les comportements caractéristiques de l’automatisation, tels que des variations soudaines de trafic.

• Mettre en place des solutions d’atténuation adaptatives, intégrant le machine learning et l’analyse en temps réel pour répondre à des tactiques évolutives.

• Renforcer les défenses afin qu’elles soient évolutives et résiliente pour faire face à des incidents prolongés, assurant ainsi la continuité des opérations.