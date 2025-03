L’enjeu est de créer une communauté Cyber plus unie et collaborative pour mieux répondre aux menaces.

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber (FIC) 2025 ?

Amélie Montet Perrin : Cyber Connect sera présent sur le pavillon Hauts-de-France, stand C8-25, près du bar (un emplacement stratégique !). Nous profitons de cet événement pour présenter officiellement notre plateforme avant son lancement en bêta le 4/4. Le FIC est une opportunité clé pour réunir la communauté cyber, affiner notre roadmap de la V2 et continuer d’engager les RSSI, DSI et acheteurs autour de notre outil.

Nous annoncerons aussi de nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec des acteurs clés et historiques du secteur, et nous vous inventons à suivre nos interventions d’échange sur les enjeux du marché français de la vente et de l’achat en cybersécurité.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Amélie Montet Perrin : Cyber Connect est la 1ᵉ plateforme de référencement exhaustive et catégorisée des solutions et services en cybersécurité. La plateforme Cyber Connect, connecte les acheteurs (spécialisés en cybersécurité ou non) avec les vendeurs de solutions et de services. Notre force réside dans :

✅ Une recherche avancée (RACC) avec des filtres techniques pensés pour les professionnels cyber.

✅ AOS : un module de génération d’appels d’offres via IA, qui simplifie et automatise les mises en relation.

✅ CCC : un accompagnement pour la conformité réglementaire institutionnelle ou sectorielle.

Nous avons conçu Cyber Connect pour fluidifier la mise en relation entre acheteurs et vendeurs, tout en rendant le marché de la Cybersécurité plus accessible et compréhensible. N’est-ce pas les deux axes de la confiance ?

Global Security Mag : Cette année, le Forum InCyber aura pour thème "Zero Trust, la confiance pour tous ?", quelles sont les principales cybermenaces en rapport avec ce sujet ?

Amélie Montet Perrin : Le modèle Zero Trust repose sur le principe "Never Trust, Always Verify", ce qui est d’autant plus critique face aux cybermenaces actuelles :

🚨 L’augmentation des attaques par compromission d’identité (vol de credentials, MFA fatigue, deepfakes)

🚨 Les attaques supply chain, qui exploitent la confiance pré-accordée à des prestataires tiers

🚨 Les menaces internes, souvent sous-estimées dans une approche trop permissive des accès

Ces menaces rendent nécessaire une approche adaptative de la sécurité, où la confiance n’est jamais implicite.

Dans le cadre de Cyber Connect, les filtres avancés selon les Framework du NIST et du MITRE ATTACK ou encore selon le modèle ZERO TRUST permettent justement aux "acheteurs" professionnels de la Cybersécurité ou chef.fe.s d’entreprises de trouver la solution ou le service s’inscrivant dans la logique ZERO TRUST. La sortie de la plateforme le lendemain du FIC tombe donc à pic !

Global Security Mag : Comment vos solutions répondent-elles à cette problématique ?

Amélie Montet Perrin : Cyber Connect participe à l’approche Zero Trust en renforçant la transparence du marché Cyber.

• En facilitant une cartographie des solutions fiables et auditées, nous aidons toutes les entreprises à choisir les bons outils.

• L’automatisation des appels d’offres (AOS) assure une mise en concurrence saine, toujours dans cette optique de simplifier l’accès aux solutions et services de cybersécurité.

• Avec le module CCC, nous accompagnons les organisations sur les enjeux de compliance et de gouvernance, clés dans une stratégie Zero Trust.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Amélie Montet Perrin : Cette année le thème du Forum Incyber est le Zero Trust qui implique une approche dynamique et continue :

🔹 Une authentification et une gestion des identités plus robustes (MFA adaptatif, biométrie avancée, détection comportementale)

🔹 Une visibilité accrue sur les actifs et les flux de données (XDR, UEBA, CIEM)

🔹 Un pilotage de la conformité en temps réel, adapté aux réglementations toujours plus strictes (NIS2, DORA, ISO 27001, etc.)

Nos filtrages, techniques ou de conformité ont pour but d’accompagner tous les agents : les personnels techniques et non techniques. L’idée est également d’aider toutes les sociétés, quel que soit leur niveau de maturité et la taille de leur entreprise.

Avec la marketplace de mise en relation Cyber Connect et son application de guide à la conformité, il est important d’accompagner les initiatives sectorielles et institutionnelles de réglementation en cybersécurité. C’est la clé de la cyber sécurisation de l’économie française.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI, CISO, Responsables Cyber ?

Amélie Montet Perrin : "Ne restez pas seuls face aux enjeux cyber !"

👉 Cyber Connect est conçue pour vous aider à naviguer dans un écosystème complexe en vous donnant accès à des solutions claires et adaptées à vos besoins. Nous avons besoin de vous pour répondre au mieux à vos besoins et vous permettre d’être le plus efficace possible.

👉 Nous voulons fluidifier et moderniser les processus d’achats en Cybersécurité, en apportant plus de transparence et de pertinence dans le choix des solutions.

👉 L’enjeu aujourd’hui n’est pas seulement technologique : il s’agit aussi de créer une communauté Cyber plus unie et collaborative pour mieux répondre aux menaces.

👉 Tout sur une seule plateforme : l’idée est de centraliser toutes les données techniques, conformité, retex, secteur, adaptabilité, réactivité, résilience. Plus le trafic sera dense, plus le partage d’informations permettra de faire des choix de confiance pertinents de sécurité.

📌 Rendez-vous au stand C8-25 du pavillon Hauts-de-France au FIC 2025 pour découvrir Cyber Connect en avant-première ! 🚀