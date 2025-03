L’avenir des infrastructures IT dans la gestion des risques : comment l’intégration des technologies émergentes renforce la sécurité et la conformité des entreprises

mars 2025 par Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology

À une époque où les entreprises se tournent de plus en plus vers la transformation numérique, la sécurité des données et la conformité aux régulations deviennent des priorités absolues. Dans ce contexte, l’intégration de technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, le cloud hybride, et l’automatisation des processus de gestion des risques offre des solutions efficaces et résilientes.

Les entreprises font face à des risques croissants, à la fois en matière de sécurité informatique et de conformité aux régulations complexes. Le Digital Operational Resilience Act (DORA), par exemple, impose aux institutions financières de renforcer leur résilience numérique. Ce défi nécessite une approche intégrée où les technologies innovantes jouent un rôle clé.

L’intelligence artificielle, notamment, offre des possibilités de détection de menaces en temps réel grâce à des algorithmes capables d’analyser des volumes de données considérables. Cela permet d’identifier des anomalies avant qu’elles ne deviennent des risques avérés. De même, l’automatisation des processus de conformité permet non seulement de gagner en efficacité, mais aussi de réduire les erreurs humaines, un facteur crucial dans un environnement réglementaire complexe.

Les solutions cloud hybrides, quant à elles, offrent la flexibilité nécessaire pour héberger des données à la fois dans des environnements privés et publics, garantissant ainsi la sécurité et la conformité tout en permettant une accessibilité optimale. Ce modèle hybride répond aux besoins de performance et de protection des données tout en assurant une gestion fluide des risques.

La gestion des risques s’est donc transformée, non pas en une tâche isolée, mais en un processus intégré au sein des infrastructures IT des entreprises. Les technologies émergentes offrent un potentiel de réactivité et de proactivité, permettant aux entreprises de mieux anticiper les risques tout en se conformant aux exigences légales de manière transparente.

Il est important d’accompagner les entreprises dans l’adoption de ces solutions de manière pragmatique. En intégrant des technologies de pointe à leurs processus, il est primordial de les aider à renforcer leur résilience face aux risques tout en optimisant leur conformité. La clé de la gestion des risques aujourd’hui ne réside plus seulement dans la prévention, mais dans une capacité à réagir rapidement et efficacement grâce à l’innovation.

En fin de compte, l’adoption de technologies émergentes dans la gestion des risques et de la conformité est un gage de compétitivité pour les entreprises. En assurant une meilleure gestion des risques, elles se positionnent non seulement comme des leaders dans leur secteur, mais également comme des acteurs responsables et respectueux des régulations en constante évolution.