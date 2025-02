L’avenir de l’IA responsable se dessine à Paris

février 2025 par Stéphane Kamga, Senior Architect chez Appian

L’AI Action Summit, qui se tiendra à Paris les 10 et 11 février 2025, s’annonce comme un événement majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle. Organisé par la présidence française, ce sommet réunira des chefs d’État, des experts, des entreprises et des représentants de la société civile pour discuter de l’impact de l’IA sur différents secteurs de la société. L’objectif est de promouvoir des actions concrètes pour garantir que le développement et le déploiement de l’IA bénéficient à la société, à l’économie et à l’environnement, tout en préservant l’intérêt général.

Appian, en tant qu’acteur technologique mondial et historique dans le domaine de l’automatisation des processus, se positionne comme un observateur privilégié de ces multiples enjeux. L’entreprise se distingue par son approche unique de l’IA, garantissant que les données restent sous le contrôle total de ses utilisateurs, tout en offrant des capacités avancées.

Stéphane Kamga, Senior Architect chez Appian commente : « Pour répondre aux nombreux enjeux de l’IA au service de l’intérêt public, de l’avenir du travail, de l’innovation et la culture ou de la confiance dans l’IA, qui seront discutés lors de l’AI Action Summit, il est crucial d’adopter une approche équilibrée qui combine innovation technologique et considérations éthiques. L’utilisation de modèles de langage large (LLM) sécurisés et intégrés dans une architecture d’IA privée peut permettre aux entreprises d’exploiter le potentiel de l’IA générative, tout en préservant la confidentialité et la sécurité de leurs données critiques. Cette approche répond directement aux préoccupations liées à la confiance dans l’IA et à la gouvernance mondiale, en offrant un cadre de développement responsable.

La confiance dans l’IA, l’un des thèmes clés du sommet, peut être renforcée par l’adoption de pratiques transparentes et explicables. Les entreprises doivent s’efforcer de développer des systèmes d’IA dont les décisions peuvent être comprises et justifiées, notamment dans les secteurs sensibles comme la santé ou la finance. Cela implique l’utilisation de techniques d’explicabilité de l’IA et la mise en place de processus de gouvernance rigoureux.

En outre, pour aborder les questions liées à l’avenir du travail et à l’IA au service de l’intérêt public, il est essentiel de promouvoir une approche de l’IA centrée sur l’humain. Les technologies d’automatisation intelligente doivent être conçues pour augmenter les capacités humaines plutôt que pour les remplacer. Les plateformes d’automatisation low-code, combinées à l’IA, peuvent jouer un rôle crucial en permettant à un plus grand nombre de personnes de participer au développement et à l’utilisation de technologies avancées. Cette démocratisation de l’IA peut contribuer à une innovation plus inclusive et à une meilleure adaptation des équipes aux défis futurs, tout en garantissant que les bénéfices de l’IA soient largement partagés dans la société ».