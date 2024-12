L’Arcep et l’ADEME créent l’observatoire des impacts environnementaux du numérique

décembre 2024 par Marc Jacob

La mesure de ces impacts étant un enjeu essentiel pour piloter la transition environnementale du numériquel’Arcep et l’ADEME (Agence de la transition écologique) ont décidé de regrouper dans l’observatoire des impacts environnementaux du numérique l’ensemble des études, travaux et rapports sur ces enjeux, déjà réalisés ou à venir.

La création de l’observatoire, prévue par la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (dite « loi REEN »)

En 2020, le ministère de la Transition écologique et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance ont confié à l’Arcep et l’ADEME une mission visant à mesurer l’empreinte environnementale du numérique en France et à identifier des leviers d’action et des bonnes pratiques pour la réduire.

Depuis, la collaboration de l’Arcep et de l’ADEME a donné lieu à une série de publications consacrées à cette mission. La création de l’observatoire vise à compiler l’ensemble de ces publications, et répondre à l’objectif fixé par l’article 4 de la « loi REEN » : « quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que la contribution apportée par le numérique, notamment l’intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire. Les travaux de l’observatoire des impacts environnementaux du numérique sont rendus publics et peuvent comporter des propositions visant à réduire les impacts environnementaux du numérique. »