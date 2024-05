L’antivirus nouvelle génération de HP obtient la note maximale d’AV-TEST

mai 2024 par Marc Jacob

• Protection : évaluation de la capacité de l’antivirus à protéger contre les logiciels malveillants et les cybermenaces diverses.

• Performance : mesure de la vitesse et de l’efficacité du logiciel antivirus sur différents systèmes.

• Facilité d’utilisation : repérage des fausses alertes et évaluation de l’expérience utilisateur globale, notamment liée à l’utilisation d’internet.

Le NGAV de HP est disponible au sein de , la suite complète de solutions HP Wolf Pro Security, offrant une protection robuste et adaptée notamment pour les PME. Parmi les autres services proposés, on peut citer :

• Le confinement des menaces : en s’appuyant sur la technologie d’isolation, cette fonction inédite protège les utilisateurs contre les tentatives de phishing, les failles Zero-Day, les ransomwares et les attaques de logiciels malveillants non répertoriées.

• Secure Browser empêche les logiciels malveillants de compromettre la sécurité de l’ordinateur et garantit une navigation sûre.

• La protection des identifiants de connexion agit contre les menaces potentielles des sites web malveillants.

AV-Test a également testé HP Wolf Pro Security dans le cadre de son évaluation “Protection contre les menaces avancées”

L’institut a attribué au produit la note maximale pour cette catégorie, le qualifiant de produit "haut de gamme" pour la protection des terminaux. Le test simule 10 scénarios d’attaque en condition réelle dans lesquels la détection des logiciels malveillants est habituellement vouée à l’échec, mais où HP Wolf Security a été en mesure de stopper les attaques.