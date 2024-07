L’Afnic et la DNS Research Federation signent un accord de partenariat stratégique pour renforcer la sécurité du DNS

juillet 2024 par Marc Jacob

L’Afnic, association en charge du .fr ainsi que de plusieurs autres extensions ultramarines et génériques, a signé un accord de partenariat avec la DNS Research Federation, une organisation à but non lucratif dédiée à l’analyse et à la sécurité du système de noms de domaine (DNS), ainsi qu’à l’étude de son impact sur la cybersécurité, les politiques publiques et les normes techniques.

La DNS Research Federation a été fondée en 2021 par Oxford Information Labs – une société de conseil basée à Oxford, au Royaume-Uni, spécialisée dans la cyber-intelligence. Elle se concentre sur l’étude des données liées au DNS pour améliorer la sécurité, la stabilité et la résilience d’internet. En collaborant avec divers acteurs du secteur et des chercheurs, elle vise à comprendre les tendances, les menaces et les défis du DNS afin de proposer des solutions et des recommandations pour son évolution et sa protection.

En unissant leurs forces dans le cadre de ce partenariat stratégique, l’Afnic, et plus spécifiquement son département de Recherche et Développement Afnic Labs, et la DNS Research Federation réaffirment leur engagement en faveur de la formation et de la recherche autour du DNS, de l’exploration de l’impact des technologies innovantes telles que les systèmes de nommage basés sur la blockchain sur la stabilité et la sécurité d’internet, ainsi que leur implication dans les normes techniques. La collaboration impliquera plusieurs projets de recherche conjoints qui favoriseront les progrès dans ces domaines critiques.

Emily Taylor, CEO de la DNS Research Federation, affirme : « Notre partenariat avec l’Afnic est une étape importante pour nous. Son expertise et sa vision correspondent parfaitement à nos objectifs, qui sont de mieux comprendre l’impact du système de noms de domaine sur la cybersécurité, les politiques et les normes techniques. Alors que les ccTLD européens sont confrontés à de nouveaux défis en matière de réglementation, cette collaboration permettra d’exploiter les connaissances et les ressources partagées au profit de l’ensemble du secteur des noms de domaine. Nous espérons qu’après l’exemple de l’Afnic, d’autres ccTLD européens suivront, et que ce partenariat ouvrira la voie à d’autres collaborations à travers l’Europe et au-delà. La collaboration avec d’autres organisations à but non lucratif telles que l’Afnic, qui a œuvré pendant des décennies pour la communauté française de l’internet, serait un pas important dans la bonne direction. »

Pierre Bonis, directeur général de l’Afnic, ajoute : « La croissance rapide du .fr au cours des dernières années témoigne clairement de la confiance toujours plus forte dans notre infrastructure numérique. Cette croissance a cependant également été plus rapide que la mise en place de politiques de sécurité, confirmant la nécessité d’initiatives collaboratives pour garantir un internet sécurisé et accessible à tous. Notre partenariat avec la DNS Research Federation illustre cet engagement à créer un internet plus sûr et plus accessible pour les générations actuelles et futures. »