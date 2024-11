L’acquisition de Tritium Software ForceManager par Sage

novembre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Sage, spécialiste des technologies de comptabilité, de finance, de ressources humaines et de paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé l’acquisition de Tritium Software, créateur de la solution ForceManager. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’innovation globale de Sage, qui vise à fournir des solutions intelligentes et de pointe répondant aux besoins concrets des entreprises.

Basée à Barcelone, ForceManager est une solution mobile et cloud-native, propulsée par l’intelligence artificielle, conçue pour optimiser les processus de vente des équipes commerciales des PME. En intégrant ForceManager aux solutions Sage, les clients auront accès à une solution robuste, capable de simplifier la gestion des forces de vente, tout en améliorant significativement leur productivité.

Arnaud Petit, Directeur Général de Sage France, déclare : « L’acquisition de Tritium software n’est pas une étape isolée dans notre développement, mais bien la suite logique d’un engagement de longue date en faveur de l’innovation.

Sage est une entreprise profondément ancrée dans la transformation numérique, et nous croyons que l’intelligence artificielle est un des moteurs qui permet à nos clients de mieux anticiper et gérer leurs défis quotidiens. Cette acquisition n’est qu’une des nombreuses actions que nous entreprenons pour équiper les PME d’outils avancés, en France comme à l’international. Notre vision de l’innovation est claire : libérer le potentiel des entreprises grâce à des technologies de pointe. »

L’intégration de ForceManager dans l’écosystème Sage ne profitera pas uniquement aux clients en Espagne et au Royaume-Uni, mais s’étendra bientôt à la France. Sage met un point d’honneur à offrir des solutions locales tout en ayant une vision globale qui permet de créer un impact direct sur la compétitivité des PME à travers le monde.