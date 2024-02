L’ACN et le Groupement Hexatrust scellent une collaboration

février 2024 par Marc Jacob

A l’occasion du lancement des groupes de travail du deuxième Contrat Stratégique de Filière Industries de Sécurité, qui s’est déroulé le 10 janvier 2024, Daniel Le Coguic, président de l’ACN, et Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust, lancent un appel commun aux fournisseurs de services et d’infogérance nationaux à intégrer et pousser les innovations portées par les startups et PME de la cyber françaises, pour soutenir le développement d’une filière souveraine.

Les deux organisations vont engager une coopération dans le domaine stratégique de la cybersécurité et du Cloud pour rassembler les forces de la filière, développer des collaborations dans le cadre des CSF, du Plan de relance et de France 2030.

Le Contrat Stratégique de Filière est un outil au cœur du développement et de la structuration des filières industrielles de la France, sous le pilotage du Conseil National de l’Industrie. Après un premier contrat lancé avec succès en 2020, le nouveau CSF des Industries de Sécurité vient de créer ses groupes de travail le 10 janvier 2024 et prévoit ainsi plusieurs actions au profit de la croissance de la filière. Dans ce cadre, l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) et le Groupement Hexatrust lancent un appel commun pour une coopération forte entre intégrateurs, éditeurs français et fournisseurs de cloud afin de bâtir des offres communes souveraines au service de l’ensemble des filières industrielles, de la sécurité nationale, mais aussi des territoires, des établissements de santé, des opérateurs d’importance vitale, des PME et des grandes entreprises du secteur privé.

Ces offres communes contribueront directement à la stratégie nationale d’accélération du plan France 2030, lancée par le gouvernement en 2021, et l’initiative « Je Choisis la French Tech », dont les objectifs sont de faire émerger des champions français de la cybersécurité, accompagner le développement d’une filière au potentiel économique primordial, garantir à la France la maîtrise des technologies essentielles à sa souveraineté, et doubler le chiffre d’affaires des grands groupes intégrateurs et des grands donneurs d’ordre publics et privés avec les jeunes pousses à horizon 2027.

« La sécurité doit être pleinement intégrée dans tous les usages numériques. Les entreprises françaises de la cybersécurité disposent de nombreuses solutions, immédiatement disponibles, pour permettre à chacun de protéger son système d’information et ses utilisateurs. L’ACN appelle l’ensemble des fournisseurs de service et d’infogérance à construire des offres souveraines autour des startups et PME françaises, qui portent toutes les innovations fortes et fiables dont ont besoin nos infrastructures critiques, et ont toutes les qualités pour faire face aux exigences les plus avancées du marché. » indique Daniel Le Coguic, président de l’ACN.

« Les éditeurs français de logiciels de cybersécurité et les fournisseurs du Cloud forment une filière innovante et extrêmement dynamique qui fournit des solutions numériques de confiance. Ces éditeurs sont majoritairement des startups et des PME innovantes, aux produits reconnus, qui s’appuient sur les grands industriels pour croître et devenir des ETI. Hexatrust invite l’ensemble des éditeurs français de la cyber à travailler main dans la main avec les grands intégrateurs de la filière, pour former de nouvelles chaînes de valeur, accroître leur rayonnement, et nous aider à faire de la France un acteur majeur de la cyber. » précise Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust.

Pour faciliter cette coopération, l’ACN et Hexatrust mènent déjà plusieurs chantiers clés ensemble : co-animatrices du label France Cybersecurity, elles participent au programme « Je choisis la French Tech », et s’engagent conjointement sur la cybersécurité auprès des Comités Stratégiques de Filières. Ces deux associations souhaitent maintenant développer de nouveaux axes de collaboration et favoriser les échanges entre leurs membres, dont la complémentarité aidera à construire une filière majeure et fiable pour protéger les infrastructures informatiques nationales. Une première opération commune se déroulera avec la remise du Label France Cybersecurity 2024 au Forum InCyber Europe, qui se déroulera du 26 au 28 mars 2024 à Lille Grand Palais.

A propos de l’ACN (www.confiance-numerique.fr) :

L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises du secteur de la confiance numérique notamment celles de la cybersécurité, de l’identité numérique, et de l’Intelligence Artificielle de confiance. Ce secteur emploie 138 000 personnes dans le monde de plus de 86 000 en France et réalise près de 29 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le monde (dont 17,7 milliards d’euros en France) en forte croissance (10,2% de croissance en 2022),.. Les 120 membres de l’ACN (dont plus de 85% sont des start up/PME/ETI) représentent plus de 80% de ce chiffre d’affaires.

À propos d’Hexatrust (www.hexatrust.com) :

HEXATRUST, est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté.

Les 130 membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber, et génèrent plus de 6 500 emplois et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.