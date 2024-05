L’ACN et l’AN2V signent une convention de partenariat à l’occasion des Universités de l’AN2V à Strasbourg

mai 2024 par Marc Jacob

L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) et l’Association Nationale de la Vidéoprotection (AN2V) annoncent la signature d’un partenariat matérialisant les nombreuses synergies existantes entre ces deux structures. Cette convention de partenariat sera signée à l’occasion des Universités de l’AN2V ces 22 et 23 mai à Strasbourg.

L’AN2V vise à identifier et encourager les bonnes pratiques et les technologies utiles à la sécurité des biens et des personnes. Elle représente 160 industriels de la vidéoprotection et près de 3 000 donneurs d’ordre publics comme privés. Son principal objectif est de favoriser un développement harmonieux entre ces industries afin de mutualiser les connaissances dans ce domaine.

L’ACN est le syndicat professionnel qui représente les entreprises du secteur de la confiance numérique (identité numérique, cybersécurité, IA de confiance). Elle rassemble tous les grands groupes et de nombreuses ETI, PME, TPE et start-up aux solutions innovantes en matière d’identité numérique, cybersécurité et intelligence artificielle de confiance. Ses travaux ont vocation promouvoir les priorités de cette filière qui se caractérise par sa transversalité et notamment par ses apports aux autres secteurs, comme par exemple celui de la vidéoprotection.

Les travaux communs, menés depuis de nombreuses années entre l’ACN et l’AN2V, notamment au sein du Comité Stratégique de Filière (CSF) des Industries de sécurité (CSF-IS) atteste de la complémentarité entre ces deux entités qui partagent de nombreuses convergences sur les enjeux du secteur de la confiance numérique, ainsi que sur la nécessité de consolider une filière française forte de l’IA vidéo.

L’ACN et l’AN2V ont souhaité rassembler leurs efforts à travers ce partenariat afin de réfléchir ensemble au déploiement de technologies de confiance permettant à la fois de répondre aux enjeux sociétaux cruciaux, notamment en matière de sécurité/sûreté, et de préserver les libertés publiques et individuelles de nos concitoyens. C’est particulièrement le cas dans les expérimentations d’IA vidéo menées notamment par plusieurs adhérents communs des deux entités dans le cadre des Jeux olympiques de Paris et d’autres grands évènements, à l’occasion desquels les innovations technologiques de notre filière pourront être éprouvées et faire la démonstration de leur efficacité, de leur utilité mais aussi de leur acceptabilité.