Kyndryl Readiness Report 2024 90% des entreprises ont confiance en leur IT, mais seulement 39% la jugent prête pour l’avenir

octobre 2024 par Kyndryl

Dans l’économie numérique, les chefs d’entreprise comptent sur leurs infrastructures informatiques pour atténuer les risques, développer les talents et exploiter de nouveaux outils. Pourtant, alors que 94 % des dirigeants affirment que la modernisation des technologies est une priorité pour leur entreprise, les données de Kyndryl montrent que 44 % des infrastructures informatiques critiques approchent de la fin de vie ou sont en fin de vie, ce qui accroît la vulnérabilité et freine la modernisation. Les dirigeants déclarent avoir besoin d’aide pour la prise de décision et le développement des talents.

Le Kyndryl Readiness Report combine les commentaires de 3200 CXO avec les informations fournies par Kyndryl Bridge, la plateforme de Kyndryl alimentée par l’IA, afin d’illustrer les défis et les opportunités mondiaux sur les marchés et dans les secteurs d’activité.

Données clés de l’étude pour la France :

• Le ROI l’IA est encore peu perceptible : alors que 69% des entreprises investissent dans l’IA traditionnelle et le machine learning, seules 39% d’entre elles constatent un retour sur investissement positif. Les plus grands obstacles à l’adoption de l’IA restent les préoccupations liées à la confidentialité des données (31%), un retour sur investissement incertain (30 %) et les défis liés à la conformité (26 %).

• Les défis de l’obsolescence technologique : presque toutes les entreprises modernes sont confrontées au défi de maintenir leurs systèmes à jour. Soixante pour cent des dirigeants s’inquiètent de l’obsolescence des technologies informatiques, et Kyndryl Bridge illustre que 44 % des infrastructures informatiques critiques approchent de la fin de vie ou le sont déjà.

• La technologie évolue plus rapidement que la formation : plus de 40 % des dirigeants font face à un manque de compétences technologiques, ce qui freine les efforts de modernisation.

• La sécurité reste une préoccupation majeure : 79% des dirigeants s’inquiètent des cyberattaques, et seulement 26% se sentent prêts à gérer ces risques.

• Les dirigeants signalent une meilleure synergie entre le business et la technologie : les entreprises les plus avancées dans leur transformation numérique constatent une plus grande collaboration entre les dirigeants et les équipes technologiques, et un meilleur retour sur investissement des projets technologiques.

Martin Schroeter, Chairman et CEO de Kyndryl a déclaré : « Le travail que nous réalisons chez Kyndryl, en gérant et en transformant des infrastructures informatiques complexes pour des milliers de clients d’entreprise, nous a permis d’acquérir une compréhension fine sur la façon dont les entreprises peuvent saisir des opportunités pour relever challenges actuels. Se préparer aux défis du futur signifie accroître l’autonomie des équipes, aligner les outils sur la culture de l’entreprise et embrasser le parcours complexe de la transformation numérique. »

Jérôme Calmelet, Président de Kyndryl France, a ajouté : « Cette étude souligne un paradoxe majeur : bien que les dirigeants croient en la qualité de leurs systèmes informatiques, ils ne se sentent pas tous prêts à relever les prochains défis technologiques. C’est particulièrement vrai en France où des obstacles importants freinent la modernisation. Chez Kyndryl, notre mission est de les accompagner afin d’identifier les leviers qui les aideront à rester en tête de la course à l’innovation. »

Les risques et avantages présentés par le rapport à l’échelle mondiale

La cybersécurité est en tête de liste des préoccupations des entreprises : 65 % des chefs d’entreprise s’inquiètent des cyberattaques, et seulement 30 % se sentent prêts à les gérer. De même, 59 % d’entre eux se disent préoccupés par les perturbations climatiques et environnementales, mais seulement 25 % pensent que leurs systèmes peuvent y répondre efficacement.

L’évolution rapide du cadre réglementaire est également une priorité pour les dirigeants, avec l’entrée en vigueur prochaine de mesures majeures. Bien que 48 % d’entre eux trouvent que le rythme des réglementations est trop rapide, 66 % considèrent que ces nouvelles régulations ont un impact globalement positif.

Malgré ces défis, les entreprises qui se modernisent en tirent des bénéfices évidents. En 2024, les dirigeants ont déclaré avoir constaté une amélioration de l’efficacité (85 %), une plus grande capacité d’innovation (71 %) et une amélioration de l’expérience des employés ou des clients (60 %). Cependant, il reste des marges d’amélioration. Les dirigeants constatent un impact moindre sur la sécurité des données et la conformité aux réglementations (34 %) et sur les résultats liés au développement durable, tels que la réduction de la consommation d’énergie ou des émissions (27 %).

Même les entreprises qui ont adopté des technologies informatiques plus avancées, comme les programmes d’automatisation qui surveillent et résolvent les problèmes dans l’ensemble du parc informatique, peuvent encore s’améliorer. Kyndryl Bridge illustre qu’en moyenne 8 % des problèmes informatiques sont résolus par l’automatisation sans intervention humaine. Kyndryl estime que l’automatisation pourrait permettre de résoudre jusqu’à 30 % des problèmes informatiques, ce qui permettrait aux entreprises d’économiser des milliards de dollars par an en coûts de maintenance et en temps d’arrêt évités.

Élaborer une feuille de route pour être prêts

Comme l’indique cette étude, les organisations sont confrontées à des décisions difficiles à prendre afin d’être prêts pour l’avenir. En identifiant les angles-morts et les compromis, le rapport propose une feuille de route pour se préparer à un environnement en évolution.

1. Être prêt sur le plan humain est tout aussi crucial qu’être prêt sur le plan technologique. L’informatique est l’affaire de tous.

Les organisations plus avancées dans leur transformation technologique font également état d’une meilleure harmonisation entre les leaders business et technologiques. L’informatique jouant un rôle plus important dans l’élaboration de la culture et des processus de travail, les DSI et les directeurs techniques qui collaborent avec la direction seront mieux préparés à accompagner les employés dans les mises à niveau technologiques. Les dirigeants qui forment leurs ressources sont deux fois plus susceptibles de se sentir prêts à faire face aux risques futurs, c’est pourquoi il est crucial d’investir dans le développement des talents, en particulier dans les domaines de l’IA et de la cybersécurité.

2. Équilibrer le nouveau et le familier.

Pour justifier des investissements judicieux, les dirigeants doivent comprendre comment les nouveaux outils s’intégreront non seulement à la technologie, mais aussi à la culture, aux processus et aux objectifs de l’entreprise. L’équilibre entre les besoins immédiats et les investissements à long terme aidera les dirigeants à relever les défis complexes de la modernisation. Et les nouvelles capacités, comme l’IA, reposent sur une base de données solide ; investir d’abord dans la base peut permettre d’obtenir un meilleur retour sur investissement à long terme.

3. Recadrer la conversation sur la dette technologique.

Les données révèlent que dans un marché en pleine mutation, où presque tous les acteurs sont confrontés à des infrastructures vieillissantes, les entreprises ne sont pas les seules à être confrontées aux défis de la technologie en fin de vie. Réduire la dette technique permet d’éliminer les inefficacités opérationnelles et de libérer le potentiel d’une croissance plus rapide — un investissement dans l’agilité et l’innovation futures. Il s’agit notamment d’adopter pleinement de nouvelles capacités telles que l’automatisation pour accroître l’efficacité et réduire les temps d’arrêt.

Méthodologie

Le rapport 2024 Kyndryl Readiness Report est basé sur une enquête exhaustive menée par Edelman DXI, qui a recueilli les points de vue de 3 200 décideurs de haut niveau dans sept secteurs, dont la santé, l’industrie, l’énergie et la finance. L’enquête, menée entre le 1er juillet et le 12 août 2024, a recueilli les points de vue de cadres supérieurs (PDG, directeurs financiers, directeurs informatiques et directeurs de la technologie) et de directeurs principaux d’entreprises ayant un chiffre d’affaires d’au moins 1 milliard de dollars sur 15 marchés mondiaux, dont les États-Unis, la France, le Brésil, la Chine, l’Allemagne et le Royaume-Uni.