Kyndryl présente de nouveaux services d’analyse des menaces pour AWS

juin 2024 par Marc Jacob

Cette annonce s’appuie sur la collaboration entre Kyndryl et AWS, dans le cadre de laquelle les deux sociétés ont co-investi et co-innové pour mettre au point des offres de sécurité et de résilience différenciées et évolutives. Le service géré Kyndryl Threat Insights utilise Amazon Security Lake pour centraliser les données et appliquer l’analyse, ce qui permet d’obtenir des informations approfondies impossibles à obtenir avec des technologies de sécurité disparates et cloisonnées. Intégré à Kyndryl Bridge, les clients bénéficient d’une vue consolidée des risques de sécurité susceptibles d’avoir un impact négatif sur leur activité.

Grâce à ce service, Kyndryl offre à ses clients des options pour :

• Une cyber-résilience renforcée : L’utilisation d’une approche intégrée associant sécurité et résilience améliore la capacité d’un client à anticiper, protéger, résister et se remettre des cyberincidents. Le service géré Kyndryl Threat Insights renforce la capacité d’une organisation à mieux anticiper et à se protéger contre les cybermenaces et les perturbations opérationnelles critiques.

• Une visibilité et une simplicité améliorées pour réduire les risques liés à la cybersécurité : L’atténuation des risques est un défi majeur à mesure que les domaines numériques se transforment et gagnent en complexité pour répondre aux objectifs de l’entreprise. Grâce à ce service, les clients disposent d’une vue d’ensemble de leurs risques en matière de sécurité et de résilience. Cela permet d’accélérer leurs capacités de prise de décision pour une détection plus rapide des menaces basée sur l’intelligence et une réponse plus efficace et informée.

• Des opérations de sécurité, y compris l’analyse basée sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) : La détection des anomalies avec l’amélioration du renseignement sur les menaces, couplée à l’analyse basée sur l’IA/ML, permet au service d’évaluer les données de sécurité, de fournir des informations et de hiérarchiser les investigations. Il en résulte des informations de sécurité exploitables qui permettent aux clients de bénéficier d’une approche intégrée pour une meilleure détection et une réponse automatisée, ce qui renforce simultanément les initiatives de conformité des clients.