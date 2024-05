Kyndryl et Rubrik annoncent leur nouvelle alliance

mai 2024 par Marc Jacob

Kyndryl annonce une alliance stratégique mondiale et de nouveaux services Kyndryl avec Rubrik, le spécialiste de la sécurité des données Zéro Trust, afin d’aider les clients de Kyndryl à atteindre la cyber-résilience avec la récupération des cyber-incidents, la protection des données, l’analyse des données et la posture de sécurité des données.

L’annonce s’appuie sur la collaboration établie entre Kyndryl et Rubrik autour de la construction d’environnements cyber-résilients pour les clients de Kyndryl et de Rubrik à travers les industries, telles que la santé, la banque et l’éducation.

Dans le cadre de cette alliance stratégique, Rubrik a collaboré avec Kyndryl pour développer et lancer Kyndryl Incident Recovery with Rubrik. Cette solution "as-a-service" entièrement gérée offre aux clients une protection des données et une récupération en cas de cyber-incident, une sauvegarde et une reprise après sinistre pour les charges de travail dans le cloud et on-premise. La solution est conçue pour réduire de manière significative l’impact des cyber-incidents et restaurer les opérations critiques de l’entreprise avec les avantages clés suivants :

• Récupération en cas de cyber-incident : Permet de réduire le temps et le risque d’indisponibilité du système et de mieux prendre en charge les résultats de la modernisation informatique, ce qui contribuera considérablement à atténuer l’impact des cyber-incidents et à réduire les coûts et la complexité de l’informatique pour les clients.

• Sauvegarde gérée : Réduit le risque de perte de données en permettant l’accès aux données critiques et en aidant à la récupération en cas de conditions défavorables, de stress, d’incidents et de compromission des données.

• Reprise après sinistre : Accélère la récupération des données, des applications et de l’infrastructure informatique à la suite d’une panne grâce à la réplication continue des données. Les entreprises peuvent ainsi se remettre des catastrophes et des menaces croissantes de cyber-incidents.