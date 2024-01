Kyndryl dévoile ses nouveaux services Workflow Orchestration

janvier 2024 par Marc Jacob

Kyndryl annonce la disponibilité des services Kyndryl Workflow Orchestration, une solution générative d’espace de travail numérique alimentée par l’IA et conçue pour aider les organisations à automatiser, accélérer et rationaliser les processus Métiers.

Les services Workflow Orchestration de Kyndryl constituent une solution unique permettant aux entreprises d’améliorer et de moderniser l’expérience utilisateur pour leurs employés et leurs clients. Ils ont été conçus pour aider les clients qui cherchent à capitaliser sur des solutions no-code ou low-code afin d’améliorer les résultats de l’entreprise.

La nouvelle solution utilise des capacités de flux de travail et l’automatisation par l’IA pour orchestrer les processus métier, éliminer la complexité, minimiser le temps de traitement et maximiser le retour sur investissement en réduisant les coûts de formation et de développement. Avec la possibilité d’exploiter des plateformes modernes, telles que Microsoft Power Platform et d’autres technologies no/low-code, les clients peuvent optimiser la charge de leurs développeurs avec l’assurance que les services Workflow Orchestration de Kyndryl fournissent l’expertise nécessaire pour évoluer en toute sécurité.

Les avantages pour les clients des services Workflow Orchestration de Kyndryl comprennent :

• Une interface pour améliorer l’expérience utilisateur globale, facilitant la navigation et l’exécution des tâches par les employés.

• La rationalisation des processus complexes dans les différents départements et intégration transparente.

• La visibilité et le suivi en temps réel de demandes entièrement automatisées.

• Les contrôles d’accès, cryptage et auditabilité pour garantir la sécurité et l’intégrité des informations.

• L’automatisation ne nécessite aucune intervention manuelle et minimise le risque d’erreur humaine.

• L’evolutivité pour répondre aux demandes croissantes de charge de travail.

• La personnalisation des applications pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise, offrant flexibilité et adaptabilité à l’évolution des exigences.