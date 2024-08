KuppingerCole : SailPoint est nommé Industry Leader dans la catégorie « Identity Governance and Administration »

août 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc a été nommé Overall Leader, Product Leader, Innovation Leader et Market Leader dans le dernier rapport Leadership Compass Identity Governance and Administration (" IGA ") de KuppingerCole Analysts AG. Ce rapport dresse une image générale du marché de l’IGA, ainsi qu’une vue plus générale pour accompagner les entreprises à identifier le bon fournisseur et la bonne solution pour répondre à leurs besoins. En évaluant les capacités essentielles des solutions de gestion du cycle de vie des identités et de gouvernance des accès, le rapport montre comment chaque fournisseur est en mesure de contrôler, d’évaluer et de gérer les risques actuels liés aux identités.

SailPoint Identity Security Cloud a terminé en tête de tous les fournisseurs en termes de Market Position et a reçu la note la plus élevée possible, à savoir « Très positif », dans toutes les catégories de notation, y compris la sécurité, les fonctionnalités, le déploiement, l’interopérabilité et la facilité d’utilisation. Le rapport met l’accent sur la détermination de SailPoint à ne pas se concentrer uniquement sur les fonctionnalités de ses solutions, mais aussi sur l’accompagnement de ses clients et à la facilité d’utilisation, tout en citant également la solidité financière de SailPoint, ou encore sa vaste base de clients et son écosystème de partenaires étendu. Ce positionnement illustre efficacement la capacité de SailPoint à servir les clients dans le climat économique actuel, mais aussi à continuer de fournir des solutions innovantes à l’avenir.

Le rapport de KuppingerCole souligne un certain nombre d’avantages de SailPoint, notamment sa capacité à exploiter l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning pour accélérer l’intégration des applications, aider à la détection des anomalies et à y remédier, ainsi qu’à d’autres fins. Il souligne également que l’entreprise utilise l’IA générative pour créer des descriptions de privilèges, des recommandations d’accès et des rôles distincts pour les différentes identités. En outre, le rapport note que le moteur de workflow de SailPoint est construit sur des principes de low code/no code, ce qui permet des capacités de « glisser-déposer ». Les clients peuvent ainsi visualiser plus facilement les flux de données et les flux logiques. L’interface moderne et intuitive de SailPoint a également été saluée, notamment pour son tableau de bord hautement configurable et sa capacité à prendre en charge une large gamme d’options d’authentification.

KuppingerCole désigne SailPoint comme un « fournisseur de premier plan sur le marché de l’IGA », soulignant que la société « a mis en place un excellent support pour la gestion du cycle de vie des identités et des rôles dans le cadre de la solution IGA ». Le rapport met également l’accent sur le vaste écosystème de partenaires de SailPoint qui permet de fournir sa solution dans le monde entier, ainsi que sur sa capacité à prendre en charge les mises à niveau automatiques grâce à son architecture SaaS multi-tenant. La capacité de SailPoint à fournir les meilleurs connecteurs de provisioning pour les systèmes sur site et SaaS est également citée comme un point fort, car elle permet aux clients d’intégrer facilement la solution d’identité à leurs systèmes et solutions existants.