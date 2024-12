KuppingerCole reconnaît SailPoint comme leader de la gouvernance des identités et des accès

décembre 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc annonce sa performance dans le dernier rapport Leadership Compass Identity and Access Governance (IAG) de KuppingerCole Analysts. SailPoint a été nommée leader global, leader produit, leader de l’innovation et leader du marché, obtenant ainsi la plus haute distinction qu’un fournisseur puisse atteindre dans les quatre catégories. Le rapport Leadership Compass fournit une vue d’ensemble des fournisseurs sur le marché de l’IAG, ainsi que les produits et services spécifiques qu’ils proposent, évaluant la qualité de leurs offres dans diverses catégories. Ce rapport fournit ainsi aux RSSI, et aux responsables de la sécurité, des informations pratiques et pertinentes pour identifier les fournisseurs les mieux adaptés à leurs besoins en termes de gouvernance des identités et des accès.

SailPoint a obtenu la note la plus élevée dans la catégorie Leadership global, soulignant ses fonctionnalités dans leur ensemble, sa forte présence sur le marché et sa solidité financière, surpassant d’autres acteurs majeurs dans le domaine de la gouvernance des identités et des accès. Les fonctionnalités IAG de SailPoint ont reçu une note « fortement positive » dans toutes les catégories d’évaluation (sécurité, fonctionnalité, déploiement, interopérabilité et facilité d’utilisation), soulignant la capacité de SailPoint à fournir une solution IAG complète et équilibrée.

De plus, le rapport note que SailPoint a obtenu le meilleur score en matière d’innovation, grâce à ses investissements majeurs dans les fonctionnalités émergentes. Le rapport Leadership Compass a mis en avant l’habilité de SailPoint à tirer parti de l’IA et du machine learning comme l’un de ses principaux atouts. Parmi les fonctionnalités clés, le rapport cite l’automatisation de l’intégration des applications, la gestion des informations liées aux accès, les recommandations concernant les demandes, les revues périodiques de droits, ainsi que la modélisation des accès.

Le rapport de KuppingerCole qualifie SailPoint de « fournisseur de premier plan sur le marché de l’IAG », saluant son « excellent support pour la gestion du cycle de vie des rôles et des identités ». Le rapport note également que l’accent accru mis par SailPoint sur l’exploitation de l’IA et du machine learning a conduit à des avancées significatives en matière d’automatisation, notamment sur les descriptions d’habilitations basées sur l’IA, les recommandations d’accès et la modélisation de l’accès. SailPoint intègre déjà des fonctionnalités d’IA pour aider à la prendre des décisions éclairées en matière d’accès, à définir les rôles, à détecter et à corriger les anomalies, ainsi qu’à identifier les activités inhabituelles. Cela permet une expérience optimisée, réduisant les tâches fastidieuses et répétitives, tout en libérant les professionnels de la sécurité et de l’informatique pour des missions plus stratégiques.

La capacité de SailPoint à fournir à la fois une solution SaaS multi-tenant (SailPoint Identity Security Cloud) et une solution sur site (SailPoint IdentityIQ) a également été saluée, tout comme la large gamme de connecteurs de provisionnement prêts à l’emploi pour les systèmes SaaS et sur site. De plus, le rapport relève que le moteur de workflow entièrement personnalisable de SailPoint, basé sur des principes de low-code/no-code, offre une interface facile d’utilisation permettant de visualiser facilement les flux de données et de logique via un système de glisser-déposer. En mettant l’accent sur l’automatisation et à la facilité d’utilisation, les offres IAG de SailPoint fournissent une fonctionnalité de base robuste, tout en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur solution pour répondre à leurs besoins spécifiques.