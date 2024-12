KuppingerCole confirme le leadership d’ESET pour ses services managés de détection et réponse

décembre 2024 par Marc Jacob

ESET est désigné comme leader dans deux catégories du « Leadership Compass for Managed Detection & Response » de KuppingerCole. Cette distinction, décernée par le cabinet d’analystes KuppingerCole, souligne l’excellence d’ESET dans le domaine de la détection et réponse managées, confirmant sa capacité à délivrer des solutions et services de cybersécurité adaptés à tout type d’organisation.

Le rapport Leadership Compass de KuppingerCole met en avant les qualités d’ESET : sa plateforme native cloud et sa flexibilité de déploiement. Le document souligne également sa tarification transparente et l’introduction d’une offre pour les PME. Les points forts relevés incluent également la Cyber Threat Intelligence mondiale, l’efficacité contre les ransomwares et les performances de blocage exceptionnelles. La plateforme ESET PROTECT se distingue notamment par son temps de réponse moyen remarquable de 20 minutes et l’intégration d’ESET AI Advisor, un assistant basé sur l’IA générative qui fournit des analyses de sécurité préventives.

« ESET PROTECT MDR convient à toute structure, des jeunes pousses aux grands groupes. La solution se démarque par sa réactivité, la qualité de ses renseignements sur les menaces et son excellence dans la lutte anti-ransomware, tout en garantissant le respect des normes de conformité et la localisation des données. » a déclaré Warwick Ashford, analyste principal chez KuppingerCole.

La reconnaissance de KuppingerCole survient dans un contexte où les solutions MDR sont cruciales. Les cybermenaces évoluent et se multiplient, tandis que la pénurie d’experts en cybersécurité complexifie la gestion interne des menaces. Les solutions adossées aux services MDR, notamment celles utilisant l’IA et le machine learning, offrent ainsi aux organisations une protection essentielle avec détection avancée, réponse rapide et stratégies proactives.

ESET s’illustre également comme leader en produits et innovation dans le rapport Leadership Compass de KuppingerCole sur l’EPDR (détection et réponse sur Endpoint). Ce guide de référence salue la plateforme ESET PROTECT pour sa vision XDR, via ESET Inspect et ESET Threat Intelligence.