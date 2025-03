Konica Minolta vend sa participation dans MOBOTIX AG à CERTINA Group

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

CERTINA rachète à KONICA MINOLTA les actions cotées en bourse de MOBOTIX AG et renforce sa division logicielle.

– Acquisition d’un fabricant établi de logiciels et de matériel pour les systèmes vidéo et de surveillance haut de gamme

– Étape stratégique visant à étendre la division logicielle CERTINA existante et à renforcer les activités de développement conjointes

– Augmentation du chiffre d’affaires du groupe CERTINA à 1,3 milliard d’euros

Le prix d’achat n’a pas été divulgué, y compris à l’entreprise. La clôture devrait avoir lieu en mai 2025 et sera soumise à l’autorisation antitrust obligatoire.

Cette cession s’inscrit dans le cadre du plan à moyen terme de KONICA MINOLTA visant à céder les activités non stratégiques et à se concentrer sur les domaines d’activité essentiels à l’échelle mondiale, comme indiqué dans leur récente déclaration. L’activité Imaging-IoT Solutions de KONICA MINOLTA continuera à fournir des services de solutions vidéo à forte valeur ajoutée centrés sur la sécurité et la sûreté. KONICA MINOLTA continuera à s’approvisionner auprès de MOBOTIX à l’avenir également.

Un nouveau chapitre pour MOBOTIX AG

La division CERTINA Software de CERTINA Group est spécialisée dans le développement et l’expansion d’entreprises technologiques dans le monde entier. Forte de son expérience en matière d’investissements stratégiques et de transformation d’entreprises, CERTINA apporte son expertise industrielle et son soutien financier pour soutenir la prochaine phase de croissance de MOBOTIX. En tirant parti des synergies au sein de son portefeuille élargi, CERTINA vise à renforcer la position de MOBOTIX sur le marché et à poursuivre l’innovation dans le domaine des solutions de sécurité et de vidéo.

Transition de la direction et changements de gouvernance

Il est prévu que tous les membres actuels du conseil de surveillance de MOBOTIX AG démissionnent lors de la conclusion de la transaction. CERTINA a l’intention d’être représentée de manière appropriée au sein du conseil de surveillance de MOBOTIX AG.

De plus, les principales mises à jour concernant la direction incluent :

Klaus Kiener (CFO) et Christian Cabirol (CTO) ont prolongé leur contrat jusqu’en mars 2027, assurant ainsi la continuité de la direction financière et technologique.

Thomas Lausten (PDG) quittera MOBOTIX d’un commun accord à la fin de son contrat actuel, en juin 2025, et travaillera en étroite collaboration avec la nouvelle équipe de direction afin d’assurer une transition en douceur d’ici là.