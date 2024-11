KnowBe4 lance HRM+

novembre 2024 par Marc Jacob

Fort de l’acquisition d’Egress, de plusieurs années de recherche en IA et de l’apprentissage automatique (ML), KnowBe4 s’attaque à un nouveau marché : la gestion des risques humains. La sensibilisation à la sécurité de KnowBe4, leader du secteur, associée à la sécurité des e-mails alimentée par l’IA d’Egress ont donné naissance à HRM+, une solution complète développée pour répondre aux nouveaux enjeux de la cybersécurité et promouvoir une sécurité solide. La plateforme HRM+ réunit formations à la sécurité, protection des e-mails, anti-phishing, coaching en temps réel, agents de défense de l’IA et formation à la conformité, le tout au sein d’un espace unifié et intégré.

Plus la technologie s’intègre dans notre quotidien, plus le risque humain a tendance à augmenter de façon exponentielle. D’après une étude récente réalisée par KnowBe4, 62 % des entreprises interrogées ont été victimes d’un ou de plusieurs cyberincidents au cours des 12 derniers mois, tous imputables à des erreurs humaines ou à des comportements à risque. Selon cette même étude, l’entreprise moyenne a été confrontée à trois types de cyberincidents différents. Chaque type d’attaque s’est produit en moyenne trois fois. Dans 96 % des cas, les utilisateurs avaient cliqué sur des liens ou ouvert des pièces jointes malveillantes. Ce chiffre alarmant met en évidence l’ampleur du problème.

Selon les analyses exclusives de KnowBe4, une formation pertinente de sensibilisation à la sécurité diminue considérablement le risque qu’une personne formée réagisse de manière inappropriée à un message de phishing, qu’il soit frauduleux ou simulé. Un programme efficace de gestion des risques humains contribue également à limiter les risques de compromission d’une entreprise. En octobre 2024, KnowBe4 comptait plus de 63 000 clients actifs aux États-Unis, parmi lesquels la grande majorité (98,2 %) n’avait enregistré aucune violation de données publiques.