KnowBe4 intègre des agents intelligence artificielle (IA)

mars 2024 par Marc Jacob

KnowBe4 annonce que sa plateforme native d’IA, Artificial Intelligence Defense Agents, AIDA, permet un changement de culture à long terme et une réduction des risques humains. Avec la menace croissante des cybercriminels utilisant l’IA, KnowBe4 s’engage à utiliser l’IA pour renforcer les mesures de sécurité et protéger les employés contre l’ingénierie sociale.

Dévoilé et démontré lors du KB4-CON de KnowBe4, AIDA représente une avancée significative dans la protection des utilisateurs contre l’utilisation malveillante de l’IA par les cybercriminels. AIDA permet aux organisations d’automatiser la sélection dynamique de la formation et des tests de sensibilisation à la sécurité pour offrir aux utilisateurs une expérience d’apprentissage plus personnalisée en fonction de leurs besoins spécifiques. Les tests préliminaires ont déjà démontré l’efficacité d’AIDA, et à mesure que les technologies activées par l’IA seront plus intégrées dans les opérations de KnowBe4, les défenses contre tous les types d’attaques devraient s’améliorer.

KnowBe4 a depuis longtemps reconnu le potentiel de l’IA dans l’amélioration de la vie de ses clients. La société a largement utilisé des outils activés par l’IA, en examinant l’IA du point de vue d’un attaquant et d’un défenseur. Des tests, des recherches et des simulations rigoureux ont été menés pour comprendre comment l’IA peut être utilisée pour améliorer les attaques d’ingénierie sociale, ainsi que pour élaborer des stratégies pour contrer les attaques activées par l’IA.

AIDA met en évidence l’engagement de KnowBe4 à innover continuellement et à offrir à ses clients les solutions de gestion de la sécurité les plus avancées et les plus efficaces. En exploitant la puissance de l’IA, AIDA vise à éduquer les employés contre les pièges de l’ingénierie sociale et à renforcer les défenses organisationnelles contre les menaces de cybersécurité.