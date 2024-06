Kiwi Backup – Extendo Datacenter - Data Forge 3 spécialistes alsaciens et belfortains au service de la sécurité des données

juin 2024 par Kiwi Backup – Extendo Datacenter - Data Forge

de gauche à droite : Gauthier Douchet, Président de Trinaps SAS et Extendo Datacenter, Sébastien Heitzmann, gérant de Kiwi Backup, Fabien Hazebroucq, co-dirigeant chez Extendo Datacenter

3 acteurs locaux pour un service 100% français

Kiwi Backup développe et opère un service de sauvegarde de données externalisé depuis 2003. Certifié ISO 27001 et HDS (Hébergeur de Données de Santé) depuis 2019, l’éditeur alsacien, basé à Mulhouse, était à la recherche d’un partenaire hébergeur également certifié afin de diversifier ses implantations. Après une étude poussée et quelques essais infructueux, le choix de Sébastien Heitzmann, gérant de Kiwi Backup s’est porté sur Extendo Datacenter, basé à Belfort et présentant toutes les qualités et certifications requises. « Nous recherchions un partenaire local, ayant les certifications requises et les mêmes valeurs que nous sur la qualité et la proximité du service ainsi que sur l’expertise technique. Nous sommes très heureux de l’avoir trouvé dans Extendo Datacenter », confie Sébastien Heitzmann.

Pour Fabien Hazebroucq, co-dirigeant chez Extendo Datacenter, « la souveraineté numérique est l’un des enjeux majeurs de cybersécurité. S’associer entre acteurs locaux pour pouvoir proposer des services alliant proximité et excellence est une étape indispensable permettant aux entreprises régionales de se réapproprier leurs données. Héberger Kiwi Backup était pour nous une évidence ! ».

Pour l’installation de ses PRA Kiwi Cloud et Kiwi Santé, l’éditeur a également fait appel à un acteur local reconnu, Data Forge, basé à Hochfelden. Son rôle : la construction des serveurs de stockage d’une capacité de 500 To nécessaires à l’hébergement des données. Julien Béasse, Directeur des Ventes de Data Forge explique « Dans le cadre de cette collaboration, nous avons conçu et assemblé en Alsace, les nouveaux serveurs pour le PRA Kiwi Backup. Le projet consistait à rapatrier ces données, actuellement stockées dans un Datacenter national, vers une infrastructure locale sur site. Notre objectif était de proposer des solutions performantes tout en respectant un budget adapté afin d’assurer une continuité optimale des opérations de sauvegarde pour les clients de Kiwi Backup. »

Certification ISO 27001 et HDS : un gage de qualité

« Il était indispensable pour nous de trouver un partenaire ayant les certifications ISO 27001 et HDS, impératives pour opérer nos solutions Kiwi Cloud et Kiwi Santé », explique Sébastien Heitzmann. « Elles peuvent paraître contraignantes au premier abord, mais montrent très vite leur grande utilité dans le quotidien, que ce soit dans la description et le respect des procédures ou dans la gestion des situations de crise. Nous étions totalement en phase sur ce sujet avec Extendo Datacenter ».

Fabien Hazebroucq complète « La qualité de service et l’amélioration continue des processus sont des points cruciaux dans les relations avec nos clients et dans la gestion de notre centre de données de Belfort. Nos garanties de délais de livraison et de rétablissement des services ont été pour beaucoup dans le choix qu’a fait Kiwi Backup de nos infrastructures. Sans parler du haut niveau de sécurité de nos bâtiments et salles informatique avec la biométrie. »

Des perspectives de développement

Dans les perspectives à plus long terme, les trois sociétés souhaitent développer encore plus les synergies. Notamment en étendant l’hébergement à d’autres services Kiwi Backup, et pourquoi pas, pour Trinaps, la maison mère d’Extendo Datacenter, de proposer à la revente les solutions Kiwi Cloud et Kiwi Santé.

Les dirigeants des trois sociétés ne s’interdisent aucune piste à explorer pour conjuguer leurs savoir-faire dans le domaine si stratégique de la souveraineté et de la sécurité des données. Un trio à suivre de près dans les prochains mois …