Kingston Digital lance la classe Entreprise Gen5 SSD pour datacenter

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le SSD U.2 de classe entreprise DC3000ME utilise une interface NVMe PCIe 5.0 à grande vitesse et une NAND 3D eTLC, tout en étant rétrocompatible avec les serveurs et les fonds de panier PCIe 4.0. Idéal pour un large éventail d’applications serveur telles que l’IA, le HPC, l’OLTP, les services cloud et l’Edge Computing. Le SSD DC3000ME est conçu pour répondre à des exigences strictes en matière de qualité de service garantissant l’uniformité des E/S et une faible latence. Pour assurer la sécurité maximale des données et pour se prémunir aux coupures de courant soudaines, le DC3000ME est équipé d’une protection anti-coupures d’alimentation et d’un chiffrement AES 256 bits.

Le DC3000ME est disponible en plusieurs capacité de stockage : 3,84 To, 7,68 To et 15,36 To1. Il bénéficie d’une garantie de cinq ans, d’un support technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston.

Fonctionnalités et spécifications du SSD DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2

• Performances PCIe 5.0 d’entreprise : Assure une uniformité des E/S et une faible latence avec des vitesses soutenues allant jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et 2 800 000 IOPS2 en lecture.

• Stockage de pointe et efficacité optimale : Des options de haute capacité permettent d’obtenir un équilibre exceptionnel entre uniformité des E/S et performances ultra-élevées. Optimisé pour gérer efficacement une large gamme de charges de travail de serveur.

• Protection intégrée contre les coupures d’alimentation (PLP) : Protection de classe entreprise pour réduire le risque de perte ou de corruption des données en cas de coupure d’alimentation imprévue, gestion hors bande NVMe-MI 1.2b, protection des données de bout en bout, TCG Opal 2.0.

• Chiffrement AES 256 bits : Sécurité des données sensibles grâce au chiffrement matériel AES 256 bits et à TCG Opal 2.0.

• Format :U.2, 2,5” x 15 mm

• Interface : PCIe NVMe Gen5 x4, Port unique (rétrocompatible avec Gen4)

• Capacité de stockage1 :3,84 To, 7,68 To, 15,36 To

• NAND : eTLC 3D

• Écriture/lecture séquentielle2 :

o 3,84 To : 14 000 Mo/s / 5 800 Mo/s

o 7,68 To : 14 000 Mo/s / 10 000 Mo/s

o 15,36 To : 14 000 Mo/s / 9 700 Mo/s

• Lecture/écriture aléatoire 4k (IOPS)2 :

o 3,84 To : 2 700 000 / 300 000

o 7,68 To : 2 800 000 / 500 000

o 15,36 To : 2 700 000 / 400 000

• Latence Qualité de service (QoS)2,3,4 :

99 % - Lecture/écriture : < 70 µs

• Répartition d’usure statique et dynamique : Oui

• Protection contre les coupures d’alimentation (condensateurs) : Oui

• Chiffrement :

Oui - TCG Opal 2.0, chiffrement AES 256 bits

• Support de gestion de l’espace de nommage :

Oui - 128 espaces de nommage pris en charge

• Diagnostics de pannes pour entreprise :

Télémétrie, usure des supports, température, santé, etc.

• Endurance (TBW/DWPD)5 :

o 3,84 To : 7 008 TBW, 1 DWPD (5 ans)

o 7,68 To : 14 016 TBW, 1 DWPD (5 ans)

o 15,36 To : 28 032 TBW, 1 DWPD (5 ans)

• Consommation d’énergie :

o Veille : 8 W

o Lecture max. : 8,2 W

o Écriture max. : 24 W

• Température de fonctionnement : 0 °C +70 °C

• Dimensions : 100,5 mm x 69,8 mm x 14,8 mm

• Poids :

o 3,84 To : 146,2 g

o 7,68 To : 151,3 g

o 15,36 To : 152,3 g

• Vibration en veille : 10G max. (10–1 000 Hz)

• MTBF : 2 millions d’heures

• Garantie/Support6 : Garantie limitée de 5 ans avec support technique gratuit

Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour chaque produit.

2 Mesure des performances telle que définie par SNIA Solid State Storage Performance Test Specification Enterprise v1.1 ; cache d’écriture du disque activé ; état d’alimentation NVMe 0 ; charges de travail séquentielles mesurées à l’aide de FIO avec une profondeur de file d’attente de 32 ; charges de travail de lecture aléatoire à l’aide de FIO avec une profondeur de file d’attente de 128 basée sur une taille de secteur de 4K ; charges de travail d’écriture aléatoire mesurées à l’aide de FIO avec une profondeur de file d’attente de 128. Valeurs de latence mesurées avec des charges de travail aléatoires utilisant FIO, transferts de 4 Ko, profondeur de la file d’attente = 1.

3 Mesure prise lorsque la charge de travail a atteint un régime permanent mais inclut toutes les activités de fond requises pour assurer un fonctionnement normal et la fiabilité des données.

4 Sur la base d’une capacité de 15,36 To.

5 Nombre total d’octets écrits (TBW) et Écritures complètes de disque par jour (DWPD) dérivés du JEDEC Enterprise Workload (JESD219A).

6 Garantie limitée à 5 ans ou lorsque l’utilisation d’un SSD NVMe, telle que mesurée par la mise en œuvre par Kingston de l’attribut de santé « Pourcentage utilisé », atteint ou dépasse une valeur normalisée de cent (100), comme indiqué par le Kingston SSD Manager. Pour les SSD NVMe, un produit neuf qui n’a pas été utilisé affiche un Pourcentage d’utilisation égal à 0, tandis qu’un produit qui a atteint sa limite de garantie affiche un Pourcentage d’utilisation supérieur ou égal à cent (100).