Kiabi transforme son réseau mondial avec GTT, en augmentant la bande passante dans les nouveaux magasins pour favoriser sa croissance

juillet 2024 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. a réussi une mise à niveau du réseau mondial de Kiabi, société de distribution de prêt-à-porter internationale, pionnière de la mode à petits prix pour toute la famille. La transformation, qui englobe plus de 430 magasins, entrepôts et centres logistiques de Kiabi, a augmenté la bande passante moyenne des nouveaux magasins, garantissant ainsi au personnel un accès redondant à toutes les applications stratégiques, améliorant l’expérience omnicanal au niveau du magasin pour les clients et favorisant l’ouverture de nouveaux magasins dans les régions Europe et Asie-Pacifique.

« Notre réseau élaboré avec GTT constitue la base de la satisfaction de nos clients, de notre efficacité opérationnelle et de notre expansion future en Europe et en Asie, permettant à notre entreprise de manœuvrer habilement dans la complexité de l’ère numérique », déclare Aymeric Picart, responsable de l’équipe réseau chez Kiabi. « La plate-forme unique et l’accompagnement local avec des consultants spécialisés de GTT nous ont aidés à simplifier la gestion de notre réseau distribué mondial, tout en garantissant moins d’incidents, de meilleures performances et une fiabilité accrue. L’équipe dédiée de GTT, réactive, a travaillé à nos côtés pour transformer notre réseau, équilibrer les coûts, le service et la performance, et continue de le faire évoluer, avec nous, pour permettre de nouvelles innovations qui améliorent l’expérience d’achat globale de nos clients. »

« Nous sommes fiers de fournir le réseau mondial de Kiabi, qui permet au groupe de s’adapter en toute transparence et de rester connecté avec les clients, les fournisseurs et les partenaires du monde entier, grâce à notre backbone IP mondial Tier 1 et notre expertise en gestion des accès », déclare Tom Homer, président de la division Europe de GTT. « Les protocoles réseau sécurisés de GTT, y compris les certifications PCI DSS de Niveau 1, garantissent davantage la protection des informations des clients, ce qui renforce encore les exigences de gouvernance et de conformité de Kiabi. »

GTT offre une connectivité redondante pour les opérations de Kiabi en France, Italie, Belgique, Hong Kong, Bangladesh et en Inde, ainsi qu’aux applications hébergées dans ses deux centres de données. L’augmentation de la bande passante dans chaque magasin est obtenue grâce à un équilibre entre technologies d’accès filaires et sans fil prenant en charge les composants essentiels de la stratégie omnicanal de Kiabi, dont le traitement transparent et sécurisé des paiements, le suivi des stocks en temps réel et un support client on ne peut plus rapide. Pour compléter la solution, Kiabi avait besoin de rapports personnalisés, d’une gestion continue et de services de conseils, fournis par GTT, ses services professionnels et ses pratiques établies en gestion de projet, gestion de service et gestion technique.