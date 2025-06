Khazna Data Centers et NVIDIA collaborent pour développer des infrastructures d’IA dans la région MEA

juin 2025 par Marc Jacob

À la suite de la visite très médiatisée du président américain Donald Trump aux Émirats arabes unis et de l’annonce d’un campus d’IA EAU-USA de 5 GW, cette collaboration illustre une nouvelle fois le renforcement des liens entre la région et les leaders technologiques américains, qui façonnent ensemble l’avenir de l’IA et des infrastructures numériques.

Dans le cadre de cette collaboration, NVIDIA a certifié la conception des futures installations de Khazna pour qu’elles soient compatibles avec l’architecture NVIDIA Blackwell. Les développements actuels et futurs de l’infrastructure de Khazna intègreront des plans standards compatibles avec les charges de travail accélérées par GPU les plus récentes.

Khazna prévoit de concevoir la majorité de ses futures salles de données avec des capacités allant jusqu’à 50 MW, et de développer des clusters d’IA individuels pouvant atteindre 250 MW. De nombreuses salles de données seront situées au sein du futur campus d’IA EAU-USA, positionnant ainsi les Émirats comme l’un des pôles d’infrastructure d’IA les plus avancés au monde. Khazna poursuit également une expansion rapide au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, avec l’ambition d’atteindre une capacité totale de 1 GW dans des pays comme la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, la Turquie et le Kenya.