Keysight Technologies, Inc. annonce la commercialisation de deux nouveaux modèles d’oscilloscopes

Keysight Technologies, Inc. annonce la commercialisation de deux nouveaux modèles d’oscilloscopes permettant de tester les émetteurs-récepteurs optiques de 1,6 T : un oscilloscope d’échantillonnage DCA-M à canal optique unique et un oscilloscope d’échantillonnage DCA-M, à canal optique double. Ces deux appareils, conçus pour offrir une sensibilité de mesure optique maximale et une récupération d’horloge intégrée jusqu’à 120 GBaud, répondent aux exigences rigoureuses des tests optiques d’émetteurs-récepteurs de 1,6 T pour la R&D, ainsi que la fabrication d’interconnexions optiques de nouvelle génération, pour les datacenters et les clusters d’IA.

Le déploiement à grande vitesse des réseaux de datacenters IA utilisant des interconnexions optiques de 1,6 T présente des défis importants en matière de mesure, en raison des importants débits de données et des exigences strictes en matière de protection de l’intégrité des signaux. Les ingénieurs doivent caractériser et valider les performances des émetteurs-récepteurs, à l’aide d’un large éventail de conditions de fonctionnement difficiles, ce qui nécessite un équipement de test précis, doté d’une bande passante exceptionnelle, d’un faible niveau de bruit et d’une grande sensibilité. Dans le domaine de la production, les tests automatisés doivent être efficaces, évolutifs et précis afin de valider les paramètres critiques sur de grands volumes, avec un débit et un rendement élevés, tout en garantissant des performances conformes aux exigences des datacenters, et en maintenant un certain degré de conformité face aux normes de l’industrie.

Les deux nouveaux oscilloscopes d’échantillonnage DCA-M font partie intégrante du portefeuille de solutions de bout en bout 1,6 T de Keysight, destiné à répondre aux débits de transmission plus élevés exigés par l’IA et l’apprentissage automatique. Ces derniers permettent d’analyser les signaux optiques à grande vitesse jusqu’à 240 Gbps/ligne, permettant de :

• Maximiser la marge de mesure : une haute sensibilité, une faible gigue et une large bande passante précise accompagnées d’une technologie de mesure de pointe maximisent la marge de mesure. Un bruit de canal optique inférieur à 15 µW et une gigue temporelle intrinsèque inférieure à 90 fs préservent la marge de mesure critique à de très hauts débits de données et aux conditions de signal difficiles des émetteurs-récepteurs 1,6 T, ce qui permet aux ingénieurs de R&D et de fabrication de respecter des cahiers des charges stricts et d’assurer la fiabilité de la conception, avec un débit plus élevé.

• Minimiser la complexité du système de test et garantir la conformité : La récupération automatique de l’horloge prend en charge des vitesses de transmission allant jusqu’à 120 GBd, ce qui permet au DCA-M de récupérer l’horloge à un débit de données complet, comme le prescrivent les normes, et d’éliminer la nécessité de configurer et d’acheminer un signal de sous-débit distinct pour l’horloge.

• Optimiser l’efficacité et le rendement des tests de production : Le logiciel d’optimisation des tests optiques FlexOTO s’intègre parfaitement au DCA-M pour faciliter l’utilisation des instruments et l’efficacité des tests, tout en réduisant leur coût total. FlexOTO est conçu à partir de la plateforme de mesure FlexDCA, qui garantit une analyse de la forme d’onde optique.

« Keysight est un partenaire de longue date et fiable en tant que fournisseur de technologies de test critiques offrant des performances et une qualité élevées. Cette nouvelle ligne d’oscilloscopes d’échantillonnage Keysight contribuera à accélérer le déploiement de solutions optiques à 1,6 Tbps pour une nouvelle génération d’applications de réseau de calcul de l’IA », déclare Osa Mok, CMO de TeraHop.