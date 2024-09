Keysight Technologies, Inc. a élargi sa gamme d’analyseurs de réseaux vectoriels PNA-X avec le nouveau NA520xA PNA-X

septembre 2024 par Marc Jacob

Keysight Technologies, Inc. a élargi sa gamme d’analyseurs de réseaux vectoriels PNA-X avec le nouveau NA520xA PNA-X, un analyseur de réseaux vectoriels (VNA) hautement configurable comprenant quatre sources de signaux de radiofréquences (RF), deux combinateurs internes et deux récepteurs à faible bruit dans un seul instrument qui accélère la caractérisation des composants.

Lors de la validation de la conception d’un nouveau dispositif, les ingénieurs en développement RF doivent s’assurer que la conception respecte les caractéristiques spectrales et de forme d’onde décrites dans la norme ou la spécification associée. Pour cela, les ingénieurs doivent caractériser le comportement des composants actifs complexes afin de s’assurer que le système fonctionnera comme prévu, lorsqu’il sera déployé. Cependant, ce processus de caractérisation nécessite des configurations de test complexes, qui augmentent la durée du cycle de test et le risque d’introduire des erreurs dans le workflow de développement.

Le nouvel analyseur de réseau vectoriel Keysight PNA-X répond à ce défi, en simplifiant les configurations de test de caractérisation complexes, grâce à une architecture hautement configurable offrant quatre sources RF indépendantes, avec des modulateurs d’impulsions et des filtres de source.

Les principaux avantages du NA520xA PNA-X :

Intégration améliorée du hardware – Quatre sources de signaux RF intégrées, indépendantes, à grande vitesse et à très faible bruit de phase éliminent le besoin de sources externes

Polyvalence accrue des mesures – Deux récepteurs à faible bruit et des combinateurs de signaux permettent de mesurer le facteur de bruit et la distorsion d’intermodulation dans deux directions, sans commutateur externe

Architecture avancée du récepteur – Huit récepteurs présélectionnés à large bande et à plage dynamique élevée permettent d’effectuer plus rapidement des mesures de paramètres S et d’analyse de spectre, ainsi que des mesures RF pulsées à haute résolution

Configuration flexible pour la vérification de la conception – Analyse précise du réseau sur une grande variété de dispositifs actifs complexes grâce à l’accès direct au récepteur et aux front-panel loops accessibles