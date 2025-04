Keysight présente son architecture pour mettre à l’échelle les datacenter d’IA

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Keysight Technologies, Inc. présente sa nouvelle architecture Keysight Artificial Intelligence (KAI), un portefeuille de solutions de bout en bout, conçues pour aider les clients à augmenter la capacité de traitement de l’intelligence artificielle dans les datacenter, en validant les composants des clusters d’IA, à l’aide d’une émulation de workloads d’IA réelle. Grâce à des informations sur l’interopérabilité, les performances et l’efficacité au niveau du système, l’architecture KAI aide les opérateurs à maximiser les performances du système et à identifier les problèmes de performance qui ne sont pas détectés lors du test des composants individuels.

La mise à l’échelle des datacenters d’IA nécessite des tests tout au long du processus de conception et de construction. En effet, chaque puce, câble, interconnexion, commutateur, serveur et unité de traitement graphique (GPU) doit être validé à la fois au niveau du composant et au niveau du système. L’émulation de la charge de travail complète les tests de la couche physique, révélant des informations que l’on ne trouve pas en testant uniquement les composants. Les clients peuvent ainsi extraire plus rapidement les performances maximales de l’IA, en augmentant la capacité disponible plus rapidement et en maximisant le retour sur les milliards dépensés pour les clusters d’IA.

L’architecture KAI permet aux fournisseurs d’IA, aux fabricants de semi-conducteurs et aux fabricants d’équipements de réseau de :

● Rendre la conception et le développement plus rapides : Déboguer les designs numériques de pointe à haute fréquence ; respecter ou dépasser les dernières normes PCIe, DDR et CXL. Vérifier la conformité au niveau des composants, y compris les interconnexions, les câbles et les jeux de puces à grande vitesse ; valider les performances des workloads au niveau du système.

● L’accélération du déploiement et des opérations : Valider et régler les performances au niveau du système dans l’ensemble du datacenter, en réduisant le risque de défaillance des workloads, grâce à l’émulation de bout en bout qui permet d’identifier les problèmes de performances du système avant de le déployer en production.

L’architecture IA de Keysight inclut le tout nouveau KAI Data Center Builder et comprend quatre suites de portefeuille qui abordent tous les aspects de la conception des datacenters d’IA, depuis la simulation pré-silicium, jusqu’aux tests et au dépannage du système après le déploiement.

● KAI Data Center Builder : Permet d’émuler des workloads d’IA à grande échelle de manière fidèle et mesurable, afin d’améliorer les performances du système, de prédire et d’atténuer l’impact des défaillances des composants et d’optimiser les opérations du datacenter.

● KAI Compute : Permet d’optimiser les designs numériques à grande vitesse et ouvrir la voie au développement de la prochaine génération de puces d’IA, grâce à une suite d’outils prêts pour l’IA qui comprend l’automatisation de la conception électronique, des testeurs de taux d’erreurs binaires, des oscilloscopes et des générateurs de formes d’ondes arbitraires.

● KAI Interconnect : Permet de valider les chemins de données optiques et électriques pour assurer une connectivité évolutive, à grande vitesse jusqu’à 1,6 T, avec une suite d’outils adaptés à l’IA qui comprend des oscilloscopes d’échantillonnage, des wattmètres photoniques et des testeurs d’interconnexion de réseaux.

● Réseau KAI : Permet de comparer les performances des réseaux d’IA, détecter les goulets d’étranglement et optimiser la répartition des workloads d’IA avec une suite d’outils conçus pour l’IA qui comprend des émulateurs de workloads d’IA, des générateurs de trafic de réseau distribué et des émulateurs de trafic de réseau.

● KAI Power : Permet d’optimiser l’efficacité énergétique et la gestion de l’énergie des composants du data center, grâce à une suite d’outils compatibles avec l’IA, comprenant des oscilloscopes, des sondes de rail d’alimentation et l’automatisation de la conception électronique.