Keysight présente AI Network Visibility

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Keysight Technologies, Inc. annonce l’extension de sa gamme Keysight Vision Network Packet Brokers (NPB), avec l’introduction des AI Insight Brokers. Ces NPB améliorés sont conçus pour améliorer les performances des opérations de cybersécurité pilotées par l’IA, telles que la détection des menaces, la réponse aux incidents et l’analyse forensique. L’AI Insight Broker est spécialement conçue pour prendre en charge et exploiter les capacités des logiciels d’IA, y compris la pile d’IA récemment développée par Keysight.

Les cybermenaces continuant d’évoluer, les organisations doivent chercher de nouveaux moyens d’accélérer la détection des menaces. Les équipes SecOps des entreprises peuvent tirer parti de l’IA et du machine learning (ML) pour résoudre ce problème, en améliorant la capacité à surveiller et à dépanner les problèmes de performance, à éviter les cybermenaces et à maintenir l’échelle opérationnelle et la conformité.

Les NPB améliorés de Keysight sont conçus pour prendre en charge cette fonction, avec la capacité d’exécuter des logiciels de sécurité et de surveillance des performances de l’IA, ainsi qu’une mémoire et un stockage améliorés. En outre, la pile d’IA de Keysight peut également être intégrée, offrant une détection des anomalies, une identification dynamique des signatures d’application et une analyse prédictive de la qualité et des menaces. En appliquant l’IA plus tôt dans le processus de suivi des performances et de la sécurité, la nouvelle solution offre aux clients une protection renforcée et la possibilité de résoudre plus tôt tout problème de performance afin d’éviter les cyber-menaces et d’améliorer la détection.

Les principaux avantages du Network Packet Broker amélioré sont les suivants :

• Analyse accélérée : Grâce à l’enrichissement en temps réel des données du réseau et du cloud, les clients peuvent obtenir des informations grâce à des data lakes à grande échelle tout en optimisant le volume de données dans le traitement des outils

• Réduction des coûts : Réduction des dépenses liées aux services cloud en tirant parti de l’analyse des données pilotée par l’IA et de la réduction des volumes, ce qui entraîne une diminution des besoins informatiques

• Évolutivité facilitée : Configurez l’AI Insight Broker avec l’activation à la demande de Keysight AI Stack et incluez n’importe quelle combinaison d’applications de partenaires pour obtenir les capacités de visibilité et de suivi souhaitées