Keysight lance une suite de logiciels d’automatisation de la conception électronique

novembre 2024 par Marc Jacob

Keysight Technologies, Inc. a présenté son nouveau portefeuille de logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA) pour transformer la façon dont les ingénieurs répondent aux exigences des technologies de nouvelle génération. Alors que l’industrie électronique s’empresse de développer des solutions avancées pour les applications 5G/6G et les centres de données, la suite d’outils EDA de Keysight exploite l’IA, l’apprentissage automatique (ML) et les intégrations Python pour réduire considérablement le temps de conception des produits RF et chiplets complexes.

Le logiciel EDA 2025 de Keysight répond aux défis critiques du cycle de développement en améliorant la manipulation des données, l’intégration et le contrôle des meilleurs simulateurs, permettant aux ingénieurs de construire des flux de travail efficaces de manière transparente à travers de multiples outils. Les flux de travail améliorés par l’IA et le calcul de haute performance réduisent encore le temps de visibilité, permettant aux ingénieurs de passer de la simulation à la vérification et à la conformité avec une plus grande confiance. Pour la simulation des interconnexions numériques rapides, le logiciel est équipé de modèles de composants de bout en bout et de mesures conformes aux normes numériques, fournissant un jumeau numérique efficace et de haute précision pour les défis de conception électronique numérique complexes.

Les principaux avantages du portefeuille de logiciels EDA 2025 sont les suivants :

• Conception de circuits RF : Accélérer les cycles de conception RF grâce à des workflows ouverts et automatisés comprenant l’intégration de Python et la simulation multi-domaine. En outre, la boîte à outils Python permet aux ingénieurs de consolider rapidement les données de charge mesurées provenant de divers fichiers et formats en un ensemble de données unique et cohérent afin d’entraîner des modèles AI/ML rapides.

• Conception numérique à grande vitesse : Créez des jumeaux numériques précis pour les conceptions SerDes complexes spécifiques aux normes, y compris les chiplets Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), la mémoire, l’USB® et le PCIe ®, avec la version 2025 de l’Advanced Design System (ADS).

• Modélisation et caractérisation des appareils : Réduisez le temps de recentrage du modèle par 10 grâce aux capacités AI/ML de la version IC-CAP 2025, tandis que les intégrations Python rationalisent et automatisent le processus de modélisation.