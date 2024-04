Keyrus lance Data Cloud Carbon Track

avril 2024 par Marc Jacob

Keyrus en collaboration avec Sweep et ESG, Qlik avec sa plateforme d’intégration, de gestion de l’intégrité et de gouvernance des données et le Data Cloud Snowflake lancent une offre appelée Data Cloud Carbon Track, une solution de réduction des émissions de carbone à l’aide d’une approche basée sur les données.

Une action de réduction repose sur une collecte des données associées, parfois dispersées à travers l’entreprise, les différentes équipes et les prestataires. Pour répondre à cette complexité, l’offre Data Cloud Carbon Track met à disposition une plateforme centralisée où toutes ces données sont collectées, stockées, analysées et gérées, offrant une seule source d’information fiable et compréhensible, permettant ainsi d’identifier les meilleures opportunités de réduction. L’offre allie l’expertise carbone de Keyrus pour élaborer une méthodologie et aider les entreprises à identifier et à adresser les bonnes priorités en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la plateforme d’analyse de données Sweep utilisée pour transformer les données brutes sur les émissions de gaz à effet de serre en informations utiles la plateforme data de Qlik pour faciliter l’intégration des données brutes et enfin la plateforme Snowflake pour la collecte et le partage de ces données.

La décarbonation est un enjeu majeur dans la lutte contre le changement climatique. En 2024, la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de l’Union européenne exigera la divulgation d’informations détaillées sur l’impact en matière de durabilité, y compris les émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci concerne 50 000 entreprises européennes qui devront fournir un reporting et une vérification des informations normées en matière de durabilité.

L’industrialisation de la donnée carbone est nécessaire pour permettre de collecter, mesurer, gérer et valoriser les données relatives aux émissions afin de favoriser une mise en œuvre des référentiels de décarbonation. En utilisant les leviers de la donnée, les organisations peuvent transformer les défis climatiques en opportunités économiques, tout en se conformant aux réglementations.