Keyfactor rejoint le programme AWS ISV Accelerate

novembre 2024 par Marc Jacob

Keyfactor a rejoint le programme Accelerate d’Amazon Web Services (AWS). Ce programme de vente mutualisée s’adresse aux partenaires AWS, éditeurs de solutions logicielles qui fonctionnent sur AWS ou qui s’intègrent à la plateforme. Cette collaboration étendue permet à un plus grand nombre d’entreprises d’établir une confiance numérique grâce à l’infrastructure à clé publique (PKI) de Keyfactor et à ses solutions de gestion de l’identité des machines.

Keyfactor est la plateforme d’identité machine et IoT de choix pour les entreprises modernes. Elle aide les équipes de sécurité à gérer la cryptographie en tant qu’infrastructure critique en simplifiant la PKI, en automatisant la gestion du cycle de vie des certificats et en facilitant la crypto-agilité. Les entreprises font confiance à Keyfactor pour sécuriser chaque clé numérique et chaque certificat pour les entreprises multi-cloud, DevOps et la sécurité IoT embarquée.

Le programme AWS ISV Accelerate permet à Keyfactor de bénéficier d’une aide à la vente et d’avantages pour répondre aux besoins des clients. La vente conjointe permet d’obtenir de meilleurs résultats pour les clients et garantit un engagement mutuel de la part d’AWS et de ses partenaires. Le programme aide les partenaires AWS à générer de nouvelles affaires en connectant les ISV participants avec l’organisation commerciale d’AWS.

Les membres du programme AWS ISV Accelerate sont tenus de respecter les normes les plus strictes de l’industrie et doivent subir une évaluation complète pour être intégrés au programme. L’architecture ET la sécurité de Keyfactor ont fait l’objet d’une analyse minutieuse afin de garantir la qualité et la conception des solutions de l’entreprise. L’engagement de Keyfactor en faveur de l’excellence client a également été examiné afin de valider les succès remportés par ses clients dans tous les secteurs d’activité.