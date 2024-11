Keyfactor reconnu leader de la PKI-as-a-Service par Frost & Sullivan

novembre 2024 par Marc Jacob

Keyfactor a été reconnu comme l’éditeur le plus performant sur les critères d’innovation et de croissance pour sa solution innovante Keyfactor PKIaaS. Selon Frost & Sullivan, l’adaptabilité, la flexibilité opérationnelle et l’intelligence de cetteoffre ont permis à l’entreprise de se démarquer de la concurrence.

"La solution phare de Keyfactor en matière de PKIaaS combine une PKI entièrement gérée, basée sur le cloud, et l’automatisation de bout en bout du cycle de vie des certificats au sein d’une offre globale. La technologie PKI via EJBCA, les bibliothèques cryptographiques ainsi que les API via Bouncy Castle, confèrent à la solution de Keyfactor un avantage unique. Keyfactor offre un contrôle stratégique sur l’ensemble de la pile technologique offrant des mises à jour rapides, une application immédiate des nouveaux cas d’usages et normes dans le strict cadre des exigences de chaque client.", a déclaré Özgün Pelit, Senior Industry Analyst chez Frost & Sullivan.Keyfactor a également été distinguée pour sa croissance notable, soutenue par une forte croissance d’une année à l’autre, sa capacité à s’adapter et ses initiatives marketing de premier plan.

Dans un monde de plus en plus connecté, où les entreprises se tournent vers des infrastructures basées sur le cloud et les services en ligne, la nécessité d’une gestion robuste de de la PKI s’est considérablement renforcée. Le National Institute of Standards and Technology (NIST) ayant publié son premier ensemble de normes de cryptographie post-quantique (PQC), les entreprises font désormais face à une migration post-quantique stratégique et complexe. Elles doivent, en priorité, renforcer leur stratégie PKI afin de garantir la crypto-agilité, qui joue un rôle crucial pour établir la confiance dans dans les communications et transactions numériques. Avec Keyfactor PKIaaS, les entreprises sont protégées par une infrastructure sécurisée et résiliente qui maintient la sécurité, la fiabilité et l’intégrité des interactions numériques.

Le rapport 2024 Frost Radar™ : PKI-as-a-Service a identifié 20 entreprises dans le monde et en a sélectionné neuf pour une évaluation plus détaillée, en tenant compte de leur offre PKIaaS, de la croissance de leur chiffre d’affaires et de leur présence internationale. A l’issu de l’évaluation, The Frost Radar™, un outil analytique robuste, a mesuré les entreprises selon deux critères : l’innovation et la croissance qui, combinées, sont révélatrices du futur potentiel d’une entreprise.