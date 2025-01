Keepit célèbre une double victoire aux Cloud Awards 2024/25 pour ses solutions intelligentes de sauvegarde et de récupération

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Keepit se distingue par une offre de protection des données pour toutes les applications SaaS clés en s’appuyant sur une plateforme propriétaire unique et indépendante des fournisseurs. Les données des clients sont stockées dans une infrastructure dédiée et séparée qui permet aux données sauvegardées d’être totalement isolées du cloud du fournisseur SaaS. Grâce à une interface simple d’utilisation, une sécurité des données robuste et la capacité de s’adapter à différents environnements cloud, Keepit assure un accès constant et sécurisé.

« Keepit a prouvé son leadership en matière de reprise après sinistre et de continuité des activités avec sa plateforme SaaS dédiée à la protection des données, lui valant le prix de ’Meilleure solution de reprise après sinistre cloud / Continuité des affaires’. Grâce à un stockage immuable et inviolable dans un cloud indépendant, Keepit assure aux organisations une tranquillité d’esprit, même face aux cyberattaques ou à la perte imprévue de leurs données. Son respect des normes de sécurité les plus strictes et son modèle tarifaire prévisible garantissent que les entreprises restent opérationnelles, conformes et sécurisées. Les Cloud Awards sont fiers de récompenser Keepit pour son rôle essentiel dans la protection des données critiques et la garantie d’une continuité sans faille dans un environnement numérique de plus en plus complexe », ajoute Annabelle Whittall, Directrice technique des Cloud Awards.

Les Cloud Awards est une des plateformes de récompenses les plus anciennes dans son domaine. Elle a pour objectif de célébrer les innovations majeures en matière de cloud computing. Le programme attire des candidatures venant d’organisations de toutes tailles à travers le monde, y compris l’Europe, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique.