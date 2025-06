Keepit annonce la nomination de Thierry Bedos au poste de Vice-président de l’Europe du Sud

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Keepit annonce la nomination de Thierry Bedos au poste de Vice-président de l’Europe du Sud (Vice President South EMEA). À ce poste, il aura pour mission d’accélérer la croissance de l’entreprise en France, en Italie et dans la région ibérique, en renforçant la présence de Keepit sur les segments PME (jusqu’à 1000 employés), Commercial (1000 à 5000) et Enterprise (plus de 5000 employés). Il reportera directement à Søren Lindkvist, Senior Vice President pour la région EMEA.