Keepit accélère sa croissance en France et dans le monde

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Levée de fonds, implantations régionales et programme partenaire : 2024 marque une année clé pour le spécialiste mondial de la protection des données. Keepit, fournisseur mondial de solutions de sauvegarde et de restauration cloud conçues pour protéger les données SaaS, annonce une année 2024 marquée par une très forte croissance, jalonnée de succès. Deux mois après une levée de fonds majeure, l’entreprise est à un tournant de sa stratégie de développement, en particulier en Europe, et enregistre une progression record de son chiffre d’affaires.

Levée de fonds, croissance et fidélisation des clients

En décembre 2024, Keepit a levé 50 millions de dollars, un tour de financement mené par son investisseur historique One Peak et EIFO, le Fonds danois d’exportation et d’investissement.

Les performances financières de Keepit à l’échelle mondiale en font également l’une des entreprises SaaS affichant la plus forte croissance sur son marché, portée par une dynamique commerciale solide. Cette progression s’appuie sur une forte fidélité des clients, illustrée par un taux de rétention élevé, gage de la confiance et de la valeur accordée aux solutions Keepit. En France, Keepit connaît une croissance à trois chiffres et compte aujourd’hui une équipe d’une vingtaine de collaborateurs.

Expansion stratégique : bureaux à Paris et Londres et datacenters en Suisse

En 2024, Keepit a renforcé sa présence à l’international avec de nouvelles implantations pour accompagner sa clientèle croissante et répondre à la demande du marché :

France et Europe du Sud : en octobre 2024, Keepit a ouvert un bureau basé à Paris pour piloter sa stratégie go-to-market en France, en Italie et en Espagne,

sous la direction de Thierry Bedos, Vice-Président Régional Europe du Sud.

Royaume-Uni : en janvier 2024, Keepit a inauguré son premier bureau à Londres dans le quartier de la City, pour soutenir son expansion rapide au Royaume-Uni et en Irlande. L’entreprise a également renforcé sa présence en Écosse.

Suisse : en 2024, Keepit a inauguré deux nouveaux datacenters en Suisse, consolidant son engagement à fournir un service rapide, sécurisé et performant. Keepit dispose désormais de datacenters dans sept régions du monde, garantissant la souveraineté et la conformité des données.

Expansion du réseau de partenaires

L’essor de Keepit s’appuie sur le lancement du Keepit Partner Network en 2024, un programme de partenariat mondial permettant d’étendre l’accès à ses solutions de sauvegarde et de restauration des données SaaS :

EMEA : les partenariats établis par Keepit dans les régions DACH, Benelux, Nordiques, au Royaume-Uni et en Europe du Sud – avec notamment Komposite et SPIE ICS en France ainsi qu’Inycom, Nunsys et Omega Peripherals en Espagne – ont étendu sa portée sur le marché européen.

“Le partenariat stratégique de Komposite avec Keepit nous permet d’offrir à nos clients des solutions de protection et de résilience inégalées, et de garantir une sauvegarde immuable, indépendante et hautement sécurisée des environnements SaaS, assurant ainsi une continuité d’activité optimale et une conformité renforcée face aux défis actuels de la cybersécurité”, déclare Harry Zarrouk, Chief Operations Officer de Komposite.

“Chez Inycom, en tant que partenaire Platinum de Keepit en Espagne, nous misons sur l’excellence en matière de protection des données cloud”, explique Ignacio Hernando Seral, Consultant Solutions chez Inycom. “Notre étroite collaboration avec Keepit nous permet d’offrir à nos clients une solution de sauvegarde Microsoft 365 fiable, sécurisée et conforme aux exigences réglementaires les plus strictes.”

Amériques : des collaborations avec Alchemy Technology Group, P1 Technologies, Centre Technologies et Movti ont renforcé la présence de Keepit aux États-Unis et en Amérique latine.

ANZ : des partenariats avec Vectec, blueAPACHE et CSW-IT ont positionné Keepit comme un acteur clé en Australie et en Nouvelle-Zélande.

“Le dialogue constant avec nos clients, partenaires et la communauté, associé à une approche agile du développement produit, est la clé de notre succès et de notre capacité à attirer des investissements, propulsant Keepit vers de nouveaux sommets”, déclare Morten Felsvang, Co-fondateur et CEO de Keepit.

Renforcement de l’équipe dirigeante

Keepit a élargi son équipe de direction avec plusieurs recrutements stratégiques : Kim Larsen, Chief Information Security Officer (CISO) ; Michael Amsinck, Chief Product Officer (CPO) ; Fahad Qureshi, Vice-Président Amériques ; Thierry Bedos, Vice-Président Régional Europe du Sud et Liz Barnhart, Vice-Présidente Alliances mondiales.

Vision 2025 et perspectives d’avenir

Keepit entend accélérer sa stratégie d’expansion internationale, en se concentrant sur les marchés clés en Amérique, en Europe, ainsi que dans d’autres régions à forte croissance. L’entreprise prévoit aussi de renforcer ses efforts en matière d’innovation produit, pour offrir aux entreprises des capacités avancées de résilience et de récupération intelligentes, en élargissant la couverture des environnements pris en charge et en développant ses solutions de gestion et d’analyse des données. Keepit continuera également à consolider son écosystème de partenaires tout en déployant des solutions de pointe pour protéger les données SaaS dans le monde.

Cette année se tiendra "Keepit Live", une série d’événements internationaux sur site visant à présenter la vision et les solutions de Keepit à un public ciblé.