Keeper Security renouvelle son partenariat avec Atlassian Williams Racing lors du Grand Prix de Miami 2025

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

« En Formule 1, l’information est synonyme de pouvoir, et la protection de cette information est essentielle. Au cours de l’année écoulée, Keeper Security a été un partenaire de confiance pour la protection de notre avantage concurrentiel et nous sommes fiers qu’ils aient choisi de renouveler leur engagement envers Atlassian Williams Racing », a déclaré James Vowles, directeur de l’équipe Williams Racing. « Ce renouvellement anticipé est une nouvelle preuve de la solidité des relations que nous avons établies avec nos partenaires et de notre volonté de revenir en tête du peloton. »

Keeper a signé un partenariat pluriannuel avec Williams il y a tout juste 12 mois, mais s’engage aujourd’hui dans un nouvel accord à long terme qui reconnaît à la fois l’impact positif du partenariat jusqu’à présent et la confiance indéfectible de Keeper dans le projet de l’équipe de remporter de futurs championnats du monde.

Pour commémorer la prolongation de sa synergie avec Atlassian Williams Racing et soutenir la communauté locale de Miami, Keeper a été omniprésent lors du Grand Prix de Miami ce week-end. Les fans du monde entier ont pu voir Keeper en bonne place à l’Autodrome international de Miami, avec une série de vidéos Keeper sur des écrans géants et plus de 600 affichages sur tout le site. Keeper a été également présent sur et au-dessus de la piste, dans le virage 8, à côté de la marina de Miami.

Atlassian Williams Racing est l’une des écuries les plus historiques et les plus titrées de la Formule 1. Fondée en 1977, elle est basée à Grove, dans l’Oxfordshire, au Royaume-Uni. Williams a remporté au total 16 championnats en F1, dont neuf titres de champion du monde des constructeurs et sept titres de champion du monde des pilotes. Réputée pour son excellence technique et son esprit de compétition, Atlassian Williams Racing exploite des technologies de pointe et l’analyse de données dans sa quête actuelle pour atteindre la tête du classement avec ses pilotes Alex Albon et Carlos Sainz.

Face à l’ampleur et à la fréquence croissantes des cybermenaces, le partenariat entre Keeper et Atlassian Williams Racing garantit le plus haut niveau de sécurité pour l’infrastructure et les données de l’équipe. Chaque course génère des téraoctets de propriété intellectuelle, notamment des stratégies de course, des conceptions de voitures et des mesures de performance, qui sont toutes protégées par la plateforme de gestion des accès privilégiés Zero Trust et Zero Knowledge de Keeper, KeeperPAM. Ensemble, Keeper et Atlassian Williams Racing continuent de repousser les limites en favorisant une innovation audacieuse, des performances inégalées et une sécurité sans faille dans le sport le plus axé sur les données au monde.