Keeper Security renforce la cybersécurité et la conformité de NatWest Cushon

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NatWest Cushon, un leader des services financiers spécialisé dans l’épargne et les solutions de retraite sur le lieu de travail, a connu une expansion rapide après son acquisition par NatWest en 2023. Avec des employés utilisant un mélange de différentes solutions de gestion des mots de passe, l’organisation a cherché une solution de gestion des mots de passe centralisée et de niveau entreprise qui pourrait fournir un stockage sécurisé des identifiants, une gestion transparente des accès et des rapports de conformité robustes.

Après une évaluation approfondie de plusieurs solutions, NatWest Cushon a choisi Keeper comme la plateforme la plus sécurisée et la plus riche en fonctionnalités pour répondre à ses besoins. L’architecture de sécurité Zero Trust et Zero Knowledge de Keeper, le chiffrement avancé et les outils de conformité robustes de Keeper se sont démarqués comme étant la solution idéale pour répondre aux exigences de sécurité strictes de l’entreprise.

« Keeper était la solution la plus sécurisée du marché. C’était l’application la plus riche en fonctionnalités que nous ayons trouvée », déclare Simon Stiebel, Technology and Security Operations Director chez NatWest Cushon.

Avec la solution Keeper, NatWest Cushon a considérablement renforcé son infrastructure de cybersécurité infrastructure de cybersécurité, en fournissant à ses employés une méthode sécurisée, efficace et fiable pour gérer les mots de passe, les passkeys et les identifiants. La facilité d’utilisation de la solution a permis d’accroître l’efficacité opérationnelle et de renforcer la protection des données, en minimisant le risque de mots de passe faibles et d’accès non autorisés. En outre, l’organisation a amélioré sa capacité à respecter les normes de conformité réglementaire et a rationalisé la collaboration entre les équipes, garantissant ainsi une sécurité robuste à grande échelle.

Les principaux avantages réalisés par NatWest Cushon sont les suivants :

● Renforcement de la sécurité et de la conformité : en plus de la sécurité des identifiants sans confiance et sans connaissance, Keeper a permis à NatWest Cushon de répondre aux exigences de certification ISO pour le Royaume-Uni.

● Simplification de l’intégration et de la sortie : l’approvisionnement et le retrait des identifiants lors de l’intégration et de la sortie des employés ont été simplifiés, ce qui a permis d’optimiser les flux de travail opérationnels et de gagner un temps et des ressources précieux.

● Atténuation proactive des cybermenaces : les fonctionnalités BreachWatch et de rotation des mots de passe de Keeper offrent une protection continue contre les cybermenaces en constante évolution, en fournissant des informations et des capacités de réponse en temps réel.

● Adoption élevée et collaboration simplifiée : l’interface utilisateur intuitive de Keeper, ainsi que son extension de navigateur pour la gestion des mots de passe et des passkeys , ont entraîné des taux d’adoption élevés, en particulier parmi les employés non techniques. Cette simplicité a amélioré la collaboration et réduit les frictions dans l’accès aux ressources partagées entre les services.

« Les organisations qui traitent des données financières sensibles doivent privilégier des pratiques de sécurité strictes sans compromettre l’efficacité opérationnelle », déclare Darren Guccione, CEO and Co-founder de Keeper Security. « L’approche proactive de NatWest Cushon pour sécuriser ses identifiants et répondre aux exigences de conformité constitue un excellent exemple pour toute institution financière. Nous sommes fiers de les soutenir avec une solution qui non seulement renforce leur cadre de sécurité, mais aussi améliore l’efficacité dans toute leur organisation. »

« La mise en place de Keeper a été exceptionnelle », déclare Simon Stiebel. « Je l’ai confiée à mon équipe et je n’ai pas eu à m’en soucier. Le plus grand défi était l’adoption, mais le soutien de Keeper nous a aidés à impliquer les employés et à favoriser la conformité. »

En choisissant Keeper, NatWest Cushon a franchi une étape cruciale dans la protection de ses données sensibles tout en améliorant son efficacité opérationnelle. Grâce à une sécurité renforcée et à une meilleure conformité, l’organisation est bien positionnée pour relever les défis uniques du secteur financier. La plateforme conviviale, combinée à sa large gamme de fonctionnalités robustes, garantit que les employés sont équipés pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées, soutenant ainsi la croissance et le succès continus de l’entreprise.