Keeper Security nommé Value Leader dans le rapport 2024 EMA Radar™ PAM

septembre 2024 par Marc Jacob

Keeper Security a obtenu la distinction de Value Leader dans le dernier rapport Enterprise Management Associates (EMA) Radar™ Privileged Access Management (PAM). C’est la deuxième année consécutive que cette prestigieuse reconnaissance est décernée. Le rapport met en avant KeeperPAM - la plateforme PAM unifiée, chiffrée de bout en bout et Zero Trust de l’entreprise - pour ses performances exceptionnelles en matière de gestion et de sécurisation des accès privilégiés.

Le rapport EMA Radar™ PAM souligne les atouts de KeeperPAM dans plusieurs domaines clés. Ses capacités de déploiement rapide garantissent que les installations sont réalisées rapidement et avec un minimum de perturbations, ce qui lui confère une grande adaptabilité sur divers appareils et systèmes d’exploitation. Le cadre de sécurité robuste de KeeperPAM, fondé sur les principes Zero Trust et Zero Knowledge, offre une protection complète pour tous les comptes d’utilisateurs et les données sensibles afin de protéger efficacement contre les cybermenaces les plus courantes qui mènent à des violations de données préjudiciables.

Le rapport coût-efficacité de la plateforme est un point fort notable, offrant sécurité et fonctionnalité sans compromis sur le budget. Les fonctions d’automatisation avancées de KeeperPAM, telles que la génération automatique de mots de passe, le partage sécurisé et le remplissage automatique, combinées à une interface utilisateur intuitive, réduisent considérablement les frais administratifs et simplifient les tâches de gestion. Cette facilité d’utilisation et cette efficacité opérationnelle contribuent à l’excellente performance de KeeperPAM dans le rapport.

Le rapport EMA Radar™ PAM souligne également les solides capacités de reporting de KeeperPAM, notamment son CLI en ligne de commande open-source Keeper Commander pour des rapports préconstruits et personnalisables, et son SDK pour l’accès aux API et les intégrations personnalisées. Ces caractéristiques améliorent la visibilité, la conformité et la sécurité. De plus, l’analyse complète des données de KeeperPAM et la synchronisation multi-appareils fournissent des informations précieuses sur l’utilisation et les mesures de sécurité.

Le chiffrement Zero Knowledge de Keeper Security garantit que toutes les données sont chiffrées et déchiffrées uniquement sur l’appareil de l’utilisateur, ce qui les préserve de tout accès non autorisé. Les fonctions d’intégration de la plateforme sont reconnues pour son interface conviviale, permettant des connexions transparentes avec diverses plateformes et navigateurs. Keeper a également été félicité pour l’élargissement de sa conformité réglementaire, ayant ajouté les certifications ISO 27017 et ISO 27018 à sa certification ISO 27001 existante, à l’attestation SOC 2, à FIPS 140-2, ainsi qu’aux autorisations FedRAMP et StateRAMP.

La vision solide de Keeper et les récentes améliorations apportées au produit ont également été reconnues dans le rapport EMA Radar™ PAM, incluant spécifiquement les contrôles de partage granulaires, l’isolation du navigateur à distance et les capacités de partage de l’accès limité dans le temps. Dans l’ensemble, KeeperPAM est loué pour sa fonctionnalité polyvalente dans la gestion des comptes privilégiés, des secrets et des informations d’identification. Son support pour le provisionnement juste à temps et la détection efficace des menaces à l’identité souligne sa capacité à répondre à un large éventail de besoins en matière de sécurité.

L’excellence continue et la rentabilité de Keeper Security renforcent son leadership et sa compétitivité dans le marché en évolution des PAM. Cliquez ici pour en savoir plus sur KeeperPAM.