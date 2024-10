Keeper Security nomme James Scobey au poste de Chief Information Security Officer.

octobre 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce la nomination de James Scobey en tant que premier Chief Information Security Officer (CISO) de l’entreprise. James Scobey rejoint Keeper après avoir travaillé à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, où il occupait le poste de CISO depuis 2022. L’expérience de M. Scobey couvre près de trois décennies de cybersécurité, de technologies de l’information et de fonctions de direction dans les secteurs public et privé.

À la SEC, James Scobey a supervisé la mise en œuvre des principes Zero Trust pour moderniser les défenses de cybersécurité de l’agence. Il a fait évoluer la SEC vers un modèle de sécurité centré sur l’identité et les données, donnant ainsi l’exemple à d’autres agences fédérales et institutions financières. Les progrès réalisés sous la direction de M. Scobey soulignent l’importance de faire évoluer les stratégies de cybersécurité pour contrer des menaces de plus en plus sophistiquées, et renforcent le rôle de la SEC dans la protection des systèmes et des données financières nationales. L’embauche de Scobey représente un autre investissement important de Keeper Security pour assurer la sécurité de ses opérations alors qu’elle élargit son offre sur le marché fédéral, notamment en progressant vers les certifications FedRAMP High et IL.

Avant d’occuper le poste de RSSI à la SEC, James Scobey a été président et CEO de SigmaCyber, Chief Technology Officer (CTO) et Assistant Director of Cybersecurity Operations à la SEC, ainsi que Principal Systems Engineer et Cyber Performance Systems Engineer à l’organisation de recherche et de développement MITRE, financée par le gouvernement fédéral. James Scobey a également occupé des postes de direction et d’ingénierie chez S2i2, Federal Data Systems, USmax Corporation, By Light Professional IT Services et SMS Data Products Group.

James Scobey est titulaire d’un Master of Engineering in Cybersecurity Policy & ; Compliance de l’Université George Washington, ainsi que d’un Master of Business Administration (MBA) et d’un Bachelor of Science (BS) en Computer Science de l’Université du Maryland Global Campus.

En tant que premier RSSI de Keeper Security, James Scobey dirigera la stratégie globale de cybersécurité de l’entreprise, assurant la protection continue des données de l’entreprise et renforçant les défenses de l’organisation contre les cybermenaces émergentes. Faisant confiance à des milliers d’organisations, le modèle de chiffrement de bout en bout, Zero Trust et Zero Knowledge de Keeper détient plus de 10 ans de conformité SOC 2, ainsi que les certifications ISO 27001, 27017 et 27018 et l’autorisation modérée FedRAMP. L’infrastructure cloud de Keeper est certifiée à plus de 325 contrôles rigoureux de sécurité et d’amélioration, conformément aux directives du NIST. Sous la direction de James Scobey, Keeper continuera de renforcer sa position en tant que plateforme de cybersécurité la plus sûre, la plus certifiée, la plus testée et la plus vérifiée au monde.