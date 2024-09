Keeper Security nomme James Edwards au poste de Senior Director of Engineering

septembre 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce la nomination de James Edwards au poste de Senior Director of Engineering. James Edwards se joint à Keeper Security après avoir travaillé pendant plus de six ans comme Director of Software chez Delinea. La réputation d’Edwards et sa grande expertise en développement de logiciels et en gestion de l’ingénierie font de lui un atout essentiel pour l’équipe en pleine croissance de Keeper.

Auparavant, James Edwards a occupé le poste de Director of Software Development au Michigan Health Information Network Shared Services et des postes de direction chez Symantec et Altiris. Tout au long de sa carrière, James Edwards a joué un rôle clé dans la création et la gestion de produits de sécurité innovants et de plates-formes de gestion informatique.

La nomination d’Edwards intervient dans un contexte de croissance continue et d’innovation produit de Keeper. Pour la deuxième année consécutive, le cabinet d’analystes Enterprise Management Associates (EMA) a nommé KeeperPAM Leader de la valeur dans son rapport 2024 EMA PAM Radar™, reconnaissant KeeperPAM pour la solidité de son produit et son rapport coût-efficacité. Keeper a également été salué pour son gestionnaire de mots de passe d’entreprise, GigaOm ayant nommé Keeper Security Leader dans son Radar Report for Enterprise Password Management pour la troisième année consécutive.

Alors que 92 % des responsables mondiaux de l’informatique et de la sécurité signalent une augmentation des cyberattaques d’une année sur l’autre, la nécessité de disposer de solides moyens de cybersécurité - y compris la gestion des mots de passe d’entreprise, la gestion des secrets et la gestion des connexions privilégiées - n’a jamais été aussi grande.

Le leadership de James Edwards sera déterminant dans l’avancement de la mission de Keeper Security, qui est d’offrir une cyberprotection de pointe aux organisations de toutes tailles.