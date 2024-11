Keeper Security et Williams Racing dévoilent une présentation spéciale pour le Grand Prix de F1 de Las Vegas

novembre 2024 par Marc Jacob

Alors que la Formule 1 revient sur le scintillant circuit de Las Vegas le 24 novembre prochain, Keeper Security, le principal fournisseur de logiciels de cybersécurité Zero Trust et Zero Knowledge protégeant les mots de passe, les clés de passe, les accès privilégiés, les secrets et les connexions à distance, inaugurera une habillage exclusif de la Williams Racing FW46, ajoutant un nouvel élément frappant aux placements de produits de la marque Keeper déjà présents sur la voiture. La présence élargie de Keeper sur la FW46 incarne la sophistication et la précision qui définissent à la fois la course automobile et la cybersécurité de pointe.

Cette collaboration entre Keeper® et Williams Racing célèbre la synergie de la vitesse, de la sécurité et de l’innovation. Alors que les pilotes Alex Albon et Franco Colapinto évolueront dans les rues de Las Vegas, cette présentation spécifique à l’événement soulignera l’engagement de Keeper à protéger les données numériques de ses clients avec la même rigueur et la même excellence que celles exigées sur le circuit. Keeper, dont le siège social est situé à Chicago, dans l’Illinois, est particulièrement enthousiaste à l’idée de lancer cette livrée spéciale à l’occasion de l’une des trois seules courses américaines du calendrier de la Formule 1.

« La Formule 1 représente le summum de la technologie, de la vitesse et de l’innovation », déclare Darren Guccione, CEO et cofondateur de Keeper Security. « La présence de la marque Keeper sur le capot du moteur de Williams Racing au Grand Prix de Las Vegas célèbre la maîtrise technique de l’équipe et son design de haut niveau. Elle démontre également l’engagement de Keeper à sécuriser les ressources numériques les plus sensibles de l’équipe et de nos clients. »

« Keeper Security s’est joint à notre mission de revenir sur le devant de la scène au début de l’année et depuis, notre partenariat n’a cessé de se renforcer », déclare James Bower, directeur commercial de Williams Racing. » Cette prise de vue saisissante du capot moteur à Las Vegas mettra en valeur nos valeurs communes d’innovation et de rapidité, qui sont vitales à la fois pour la cybersécurité et pour les performances sur piste. »

La présence de Keeper au Grand Prix de Las Vegas ne se limitera pas à la piste. Les fans de course pourront s’immerger davantage dans l’action à la Williams Racing Fan Zone, située sur le pont de Brooklyn au New York-New York Hotel & Casino. Là, les visiteurs pourront capturer une vidéo unique à 360 degrés avec la Spin Cam de Keeper, s’essayer aux simulateurs de course de F1, découvrir les offres exclusives de Keeper et voir de près le show car Williams FW46 et le cache-moteur de marque Keeper.

Le mercredi, avant la course, Keeper organisera une activité spéciale dans la Fan Zone. Six cents fans chanceux repartiront avec un sac Keeper X Williams Racing gratuit, personnalisé individuellement par un artiste aérographe local. Les sacs personnalisés, en édition limitée, seront disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi. La Fan Zone accueillera également des apparitions VIP de pilotes et de membres de l’équipe Williams Racing.

Lieu : Pont de Brooklyn, New York-New York Hotel & Casino, Las Vegas Strip

Dates : Du 18 au 23 novembre 2024

Heures : Du lundi au samedi de 11h00 à 21h00 (sous réserve de modifications)

La couverture du moteur de Keeper apparaît avant la publication d’une nouvelle étude de cas soulignant comment Williams Racing tire parti des solutions de cybersécurité de Keeper pour protéger ses propres données, ses réseaux et sa main-d’œuvre. L’étude de cas comprend des entretiens avec James Vowles, directeur de l’équipe, et Harry Wilson, responsable de la sécurité de l’information chez Williams Racing, qui expliquent comment l’architecture Zero Trust et Zero Knowledge de Keeper a transformé la sécurité de l’équipe et l’aide à protéger les données sensibles - à la fois à son siège et lors de ses déplacements sur les courses à travers le monde.