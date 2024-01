Keeper Security et l’Institut de recherche sur le cancer pour enfants Ste Anna s’associent pour sécuriser et protéger les données de recherche

janvier 2024 par Marc Jacob

L’évolution du paysage des menaces de cybersécurité a créé un besoin critique de mesures proactives de sécurité des données pour protéger les actifs numériques précieux, en particulier dans le secteur de la santé. L’Institut Ste Anna s’est tourné vers Keeper, connu pour ses solutions de cybersécurité de pointe et son expertise dans la gestion des mots de passe. Leur objectif était d’améliorer la performance de leur système précédent, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’adoption par les utilisateurs, la visibilité et les contrôles de l’administrateur, la sécurité, et la capacité d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale au sein de leur environnement collaboratif.

L’institut Ste Anna correspondait directement à la mission de Keeper, qui consiste à protéger les individus et les organisations contre les menaces de cybersécurité les plus dangereuses et les plus répandues. Cette mission a pris encore plus de sens et d’importance avec une organisation telle que l’institut Ste Anna CCRI qui travaille sans relâche pour faire avancer les solutions de soins de santé pour les enfants.

« Keeper est honoré de jouer un rôle essentiel dans la fortification des références numériques qui alimentent la recherche critique sur le cancer à St. Anna CCRI », a déclaré Darren Guccione, CEO et cofondateur de Keeper Security. « Nos solutions de gestion des mots de passe sécurisés sont conçues pour donner aux organisations les outils dont elles ont besoin pour protéger les données sensibles et se concentrer sur leurs missions principales. »

Grâce à la mise en œuvre de la plateforme de gestion des mots de passe de Keeper, St. Anna CCRI a pu bénéficier des avantages suivants :

· Migration transparente : Ste. Anna a prévu trois mois pour la migration de ses dossiers et de ses références de l’ancien système vers Keeper. Cependant, grâce à l’efficacité des outils d’importation automatisés de Keeper, ce processus a été considérablement accéléré et complété plusieurs mois avant la date prévue, avec un minimum de perturbation des opérations quotidiennes. Keeper s’est parfaitement intégré au fournisseur d’identité (IdP) existant de Ste Anna, optimisant ainsi les fonctionnalités administratives et la gestion des utilisateurs, tout en renforçant les mesures de sécurité.

· Mesures de sécurité renforcées : Keeper combine la cryptographie à courbe elliptique au niveau de l’appareil avec plusieurs couches de chiffrement au niveau du coffre-fort, du dossier et de l’enregistrement, ainsi que l’authentification multi-facteurs et biométrique, et le chiffrement AES 256 bits plus PBKDF2 validé par la norme FIPS-140-2. Ste Anna a non seulement créé une défense solide contre les cybermenaces et les accès non autorisés, mais a également eu un impact profond sur le workflow global et la productivité au sein de l’organisation.

· Contrôle d’accès simplifié : Keeper a rationalisé les mécanismes de contrôle d’accès, garantissant que seul le personnel autorisé dispose des permissions nécessaires pour accéder aux données de recherche critiques et aux informations sur les patients. Ste Anna a utilisé la console d’administration de Keeper pour avoir une visibilité et un contrôle sur l’utilisation des mots de passe par les employés. En utilisant Keeper pour la gestion des mots de passe, le stockage des mots de passe et le partage des enregistrements sont maintenant standardisés dans l’ensemble de l’institut.

· Augmentation de l’adoption par les utilisateurs : Une interface conviviale a amélioré l’expérience globale des chercheurs et du personnel, entraînant une augmentation des taux d’adoption et une plus grande satisfaction dans les opérations quotidiennes. En tirant parti des dossiers partagés et de la fonction de partage en une seule fois de Keeper, les équipes de Ste Anna peuvent facilement collaborer et partager les informations d’identification nécessaires sans compromettre la sécurité.

La collaboration entre Keeper et l’Institut de recherche sur le cancer pédiatrique Ste Anna témoigne de la puissance des solutions novatrices en matière de cybersécurité pour faire avancer les missions essentielles. Les progrès réalisés dans l’amélioration de la sécurité des données, la rationalisation des contrôles d’accès et l’amélioration de la performance globale du système soulignent l’engagement à l’excellence partagé par les deux entités. Pour plus de détails sur cette collaboration, consultez l’étude de cas complète de Keeper, L’institut de recherches contre le cancer Ste Anna permet une gestion sécurisée des mots de passe.