Keeper Security et Ingram Micro élargissent leur relation

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

S’appuyant sur leur partenariat, Keeper® et Ingram Micro facilitent l’accès des fournisseurs de services gérés à la plateforme de cybersécurité primée de Keeper, qui protège les mots de passe, les passkeys, les accès privilégiés et les connexions à distance. Désormais disponibles sur les principaux marchés, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et dans les pays nordiques, les solutions de Keeper offrent aux MSP un moyen fiable et évolutif de sécuriser les activités de leurs clients tout en garantissant la conformité avec les réglementations sectorielles.

Ingram Micro renforce cette alliance en tirant parti de sa vaste portée dans près de 200 pays ainsi que de sa plateforme numérique innovante, Xvantage™. Cette collaboration contribue à simplifier la façon dont les MSP peuvent déployer les solutions de Keeper, en offrant une intégration transparente dans les infrastructures technologiques existantes et des outils qui répondent au problème critique des identifiants compromis, qui sont responsables de la grande majorité des brèches modernes.

KeeperPAM™, une solution de gestion des accès privilégiés (PAM) de nouvelle génération qui simplifie la façon dont les organisations sécurisent et gèrent les comptes privilégiés, se démarque dans la suite d’offres de Keeper. KeeperPAM applique le principe du moindre privilège pour minimiser les risques, fournit un stockage sécurisé pour les informations d’identification, permet un accès réseau Zero Trust, et assure la visibilité et le contrôle grâce à des fonctionnalités de surveillance des sessions et d’audit. Avec sa plateforme unifiée « cloud-first », KeeperPAM offre une approche moderne et rentable pour remédier aux failles de sécurité critiques, permettant aux MSP de protéger les systèmes sensibles de leurs clients avec facilité et efficacité.

La plateforme de sécurité de Keeper comprend des fonctionnalités avancées telles que la surveillance du dark web avec BreachWatch®, des rapports de conformité et une intégration transparente avec les environnements informatiques existants, ce qui permet aux MSP d’offrir une protection complète et proactive aux entreprises de toutes tailles. Avec KeeperPAM à sa base, la plateforme permet aux MSP de s’attaquer aux vulnérabilités critiques dans les cadres de cybersécurité de leurs clients tout en augmentant l’efficacité opérationnelle et la rentabilité. En achetant les produits de Keeper par l’entremise d’Ingram Micro, les MSP peuvent tirer profit de ce partenariat élargi pour protéger les données de leurs clients et rationaliser leurs opérations.