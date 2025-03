Keeper Security élargit son programme de partenariat

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Alors que les entreprises adoptent de plus en plus les solutions PAM pour protéger les informations d’identification privilégiées, les secrets et l’accès à distance, le programme de Keeper propose des niveaux de partenariat, une formation approfondie et une structure d’incitation lucrative pour aider les partenaires à accélérer leur croissance. Avec des distributeurs dans le monde entier, Keeper s’engage à fournir à ses partenaires les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans le paysage de la cybersécurité d’aujourd’hui.

Principaux avantages du Keeper Partner Program 2025

Face à l’escalade des cybermenaces, les entreprises font de la sécurité des accès privilégiés une stratégie de défense essentielle. Le Partner Program de Keeper est conçu pour répondre à cette demande tout en aidant les partenaires à maximiser leur potentiel de revenus.

• Des sources de revenus élargies : Avec la transition des entreprises vers des solutions PAM modernes et Zero Trust, Keeper offre aux revendeurs, en particulier ceux axés sur le marché des grandes entreprises, une solution de cybersécurité à forte croissance et à forte marge.

• Formations et certifications complètes : Accès gratuit aux certifications Keeper Sales Professional (KSP), Keeper Demo Expert (KDE) et KeeperPAM Implementation (KPI) pour renforcer l’expertise commerciale et technique des partenaires.

• Niveaux de partenariat flexibles : Quatre niveaux – Authorized, Silver, Gold et Platinum – offrant des avantages croissants, notamment des remises échelonnées et des opportunités de partage des revenus.

• Support marketing et de croissance : Les partenaires de niveau Silver et supérieur bénéficient des fonds de développement marketing (MDF) pour générer de la demande et acquérir de nouveaux clients.

• Programme d’incitations global (SPIFF) : Un programme structuré récompensant les partenaires pour chaque contrat conclu, avec quatre niveaux de rémunération pour maximiser leurs gains.

Aider les partenaires à gagner en matière de cybersécurité

Avec la meilleure rétention de sa catégorie, Keeper est le partenaire de confiance des entreprises du monde entier en matière de cybersécurité. Sa plateforme PAM unifiée - qui couvre la gestion des mots de passe d’entreprise, la gestion des secrets, la gestion des connexions, l’accès au réseau de Zero Trust et l’isolation des navigateurs à distance - aide les entreprises de toutes tailles à protéger leurs informations et leurs ressources les plus sensibles.

Le programme de partenariat de Keeper est maintenant ouvert à l’inscription. Les partenaires prêts à accélérer leurs affaires et à capitaliser sur la demande croissante pour les solutions PAM peuvent s’inscrire à travers le portail des partenaires de Keeper.