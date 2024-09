Keeper Security appelle à l’action : Le mois de la cybersécurité débute sur l’importance des mots de passe forts

septembre 2024 par Keeper Security

Alors que le mois de la sensibilisation à la cybersécurité débute, Keeper Security appelle à plus qu’une simple prise de conscience. Il est temps de passer de la connaissance des risques à la prise de mesures décisives pour prévenir les cyberattaques. C’est pourquoi Keeper, le principal fournisseur de logiciels de cybersécurité Zero Trust et Zero Knowledge qui protègent les mots de passe, les clés, les accès privilégiés, les secrets et les connexions à distance, annonce aujourd’hui le lancement du mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Le premier pas vers une véritable protection ? Des mots de passe forts et uniques et un gestionnaire de mots de passe fiable pour aider à les protéger.

En octobre, Keeper va au-delà de la sensibilisation en mettant au défi les individus et les organisations de prendre des mesures immédiates et réalisables pour sécuriser leur vie numérique. Chaque semaine, Keeper annoncera une nouvelle mesure que les particuliers et les entreprises peuvent prendre pour renforcer leur sécurité en ligne, en commençant par l’un des aspects les plus critiques de la cybersécurité : la sécurité des mots de passe. Les mots de passe faibles et réutilisés restent une vulnérabilité critique et constituent l’un des points d’entrée les plus faciles pour les pirates. Des mots de passe forts constituent la première ligne de cyberdéfense, et leur création n’a jamais été aussi facile - ni aussi essentielle.

« Notre objectif pour le Mois d’action de la cybersécurité est d’aller au-delà de la sensibilisation et de donner aux individus et aux entreprises les moyens de prendre des mesures réelles et impactantes pour protéger leurs comptes et leurs données », déclare Darren Guccione, CEO et cofondateur de Keeper Security. « Des mots de passe forts et l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe sont les fondements d’une vie numérique sécurisée, et il est temps que tout le monde donne la priorité à ces mesures ».

Un mot de passe fort doit comporter au moins 16 caractères, un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux, et éviter de contenir des informations faciles à deviner comme votre nom, votre ville ou le nom de votre animal de compagnie. Ce sont ces mesures simples mais efficaces qui permettent d’éviter les accès non autorisés, les violations de données et les conséquences douloureuses de l’usurpation d’identité. Toutefois, il peut être difficile de se souvenir de ces mots de passe complexes, et c’est là qu’un gestionnaire de mots de passe entre en jeu.

Un gestionnaire de mots de passe simplifie le processus de création et de gestion de mots de passe uniques et forts pour chaque compte. En stockant les mots de passe en toute sécurité dans un coffre-fort chiffré de bout en bout, un gestionnaire de mots de passe comme Keeper facilite non seulement la connexion aux comptes, mais garantit également que les informations sensibles restent hors de portée des cybercriminels.

Lors de la sélection d’un gestionnaire de mots de passe, il est essentiel de donner la priorité aux fournisseurs disposant d’une architecture de sécurité transparente et d’une infrastructure Zero Knowledge et Zero Trust. Les certifications telles que SOC 2, ISO 27001, 27017 et 27018, ainsi que l’autorisation FedRAMP, sont des indicateurs clés de l’engagement d’un fournisseur en matière de sécurité. Knowledge, avec la certification ISO 27001 la plus ancienne de l’industrie et une architecture de sécurité zero-knowledge, illustre cette norme. Il offre le plus haut niveau de sécurité pour le stockage et le partage des informations d’identification, et les utilisateurs conservent le contrôle exclusif de leurs données, ce qui garantit que personne - pas même les employés de Keeper - ne peut accéder aux mots de passe d’un utilisateur.

En ce mois de la cybersécurité, il est temps de passer de la sensibilisation à l’action. Les comptes doivent être protégés par des mots de passe forts et uniques, et tout le monde devrait utiliser un outil de gestion des mots de passe pour lutter contre la vague croissante de cybermenaces.