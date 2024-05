Keeper Security annonce le déploiement d’une interface utilisateur (UI)

mai 2024 par Marc Jacob

Keeper Security annonce le déploiement d’une interface utilisateur (UI) mise à jour pour son extension de navigateur - désormais disponible sur tous les navigateurs pris en charge. Avec un design modernisé et un processus simplifié de recherche et de création d’archives pour les utilisateurs, l’interface utilisateur rafraîchie s’inscrit dans la continuité des améliorations continues de l’interface utilisateur de Keeper sur l’ensemble de sa gamme de solutions. La mise à jour de l’extension du navigateur comprend une gamme d’améliorations conçues pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs, qui ont été guidés par les retours du Programme de bêta test.

Les principaux points forts de l’interface utilisateur remaniée sont les suivants :

• Une gestion des archives sans effort : Les archives apparaissent désormais directement sur la page d’accueil de l’extension, ce qui permet un accès rapide et une expérience utilisateur simplifiée.

• Fonctionnalité de recherche améliorée : Les utilisateurs peuvent facilement rechercher et trouver des archives à l’aide de fonctionnalités de recherche améliorées, notamment de nouvelles options de tri et des filtres par type.

• Création d’archives simplifiée : Grâce à la création d’archives en un clic et à la fonctionnalité d’« ajout rapide », les utilisateurs peuvent générer sans effort de nouvelles archives, ce qui accélère le processus.

• Visibilité améliorée des comptes : Une fonctionnalité de liste déroulante permet aux utilisateurs possédant plusieurs comptes de naviguer de manière transparente entre eux, améliorant ainsi l’accessibilité.