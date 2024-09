Keeper Security ajoute un générateur de passphrases ou "phrases de passe" à la plateforme Keeper pour les mobiles

septembre 2024 par Marc Jacob

Les mots de passe faibles et réutilisés constituent une vulnérabilité importante pour les individus et les organisations, et le générateur de phrases de passe offre un moyen simple de créer une alternative plus sûre. Les phrases de passe sont généralement plus longues et plus complexes que les mots de passe traditionnels, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à déchiffrer pour les pirates. Alors que les mots de passe classiques reposent souvent sur de courtes chaînes de caractères, les passphrases utilisent plusieurs mots aléatoires pour offrir un niveau de sécurité plus élevé.

Le générateur de phrases de passe est intégré au générateur de mots de passe existant de Keeper, ce qui permet aux utilisateurs et aux administrateurs de choisir la meilleure option pour leurs besoins spécifiques en matière de sécurité. Le générateur utilise la liste de mots recommandée par l’Electronic Frontier Foundation, qui comprend 7 776 mots, à l’exclusion de tout terme offensant. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs phrases de passe en ajustant le nombre de mots, en choisissant un séparateur et en optant pour l’inclusion de chiffres et de lettres majuscules.

En plus du générateur de phrases de passe, Keeper introduit un minuteur de déconnexion étendu pour les utilisateurs d’Android. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de prolonger la durée de leur déconnexion, allant d’une minute à un maximum de deux semaines. Cette mise à jour offre une plus grande flexibilité dans la gestion des sessions, répondant ainsi aux demandes des clients pour des durées de session plus longues.

La plateforme de Keeper simplifie le processus de génération, de gestion et de stockage des phrases de passe, facilitant ainsi la création d’informations d’identification sécurisées qui répondent à diverses exigences de sécurité. Les administrateurs peuvent appliquer des politiques de phrases de passe cohérentes au sein de leur organisation, garantissant ainsi des normes de sécurité solides.

La mise à jour de l’application Keeper Password Manager pour Android est disponible en téléchargement sur le Google Play Store, où Keeper est noté 4,6 sur 5 étoiles, avec plus de 100k avis et plus de 10M de téléchargements. L’application sera automatiquement mise à jour pour tous les utilisateurs existants.