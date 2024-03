Keenetic lance KeenParners, un programme de fidélité

mars 2024 par Marc Jacob

Keenetic lance un programme partenaire à l’occasion du salon IT Partners le 13 et le 14 mars 2024 à Disneyland Paris pour les revendeurs, les installateurs ou les intégrateurs avec KeenPartners, un programme de fidélité.

Son objectif, accroitre les ventes et centraliser toutes les informations pour mieux conseiller leurs clients et avoir un historique de tous les produits installés. Il permet également de gérer à distance les mises à jour et la résolution des problèmes. Le programme propose des remises identiques et sans différenciation de niveaux.

Keenetic propose toute une gamme de routeurs Wi-Fi Mesh fonctionnant avec son propre système d’exploitation, KeeneticOS, et qui permet de piloter de manière personnalisable tous ses équipements informatiques via une seule et même application. Grâce à ce système d’exploitation unique et modulaire, les utilisateurs peuvent installer et supprimer les fonctionnalités et applications en fonction de leur usage personnel.