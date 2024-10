Kaspersky s’est associé à INTERPOL pour lutter contre la cybercriminalité durant les Jeux Olympiques de Paris 2024

octobre 2024 par Marc Jacob

En partageant des informations sur les menaces avec INTERPOL dans le cadre du projet Stadia, Kaspersky a contribué à la lutte contre les activités cybercriminelles menées dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce programme est conçu pour garantir la cybersécurité des grands événements internationaux, tels que les tournois sportifs, les rassemblements culturels, sociaux et religieux, ou encore les conférences. Les experts de la cybersécurité se sont penchés sur les menaces exploitant l’engouement suscité par les Jeux, tel que le phishing ou les escroqueries par ingénierie sociale, destinées à soutirer de l’argent et des informations d’identification aux supporters non avertis.

INTERPOL s’est employé à lutter contre les activités cybercriminelles exploitant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, pour prévenir des risques et assurer la sécurité de millions de spectateurs et de participants. Le projet, soutenu par un grand nombre de parties prenantes, se concentre sur les systèmes frauduleux conçus pour voler l’argent et les données des utilisateurs. C’est dans ce contexte que Kaspersky a collaboré avec INTERPOL et ses partenaires du projet Gateway en partageant des données de renseignement sur les menaces. Une analyse approfondie des sites de phishing se faisant passer pour des sites officiels des Jeux d’été a permis à l’équipe de Kaspersky d’observer une forte augmentation des activités malveillantes et de lever le voile sur les principaux stratagèmes déployés par les cybercriminels pour exploiter l’enthousiasme et la confiance des spectateurs.

Les experts de Kaspersky ont repéré plusieurs sites Web de contrefaçon, proposant des billets pour les événements des Jeux, mais également des boutiques en ligne proposant des goodies tels que des chemises, des uniformes et des accessoires. Les chercheurs ont également découvert de fausses ventes aux enchères prétendant vendre des médailles olympiques. En plus de cela, les experts de Kaspersky ont identifié des stratagèmes plus sophistiqués : l’un d’eux consistait à utiliser un soi-disant partenariat avec les Jeux olympiques comme appât, pour proposer aux utilisateurs des données mobiles supplémentaires fournies par leur opérateur via WhatsApp. Certains pirates ont attiré les utilisateurs vers de prétendues pages de retransmission des épreuves en ligne, redirigeant ces derniers vers des pages frauduleuses. Après redirection, les victimes ont été incitées à participer à de faux jeux concours, entraînant des pertes financières et la divulgation de leurs données personnelles.

En fournissant à INTERPOL des informations en temps réel sur les menaces, Kaspersky a contribué à identifier et à neutraliser les escroqueries par phishing et autres activités criminelles visant les supporters des Jeux olympiques.

« Les grands événements mondiaux comme les Jeux olympiques, qui attirent des millions de spectateurs, sont souvent des cibles de choix pour les cybercriminels qui cherchent à escroquer les supporters en volant leurs données et leur argent. La collaboration entre les secteurs privé et public est essentielle pour lutter contre des menaces de cette ampleur et protéger les utilisateurs. Cette contribution aux efforts conjoints visant à neutraliser la cybercriminalité mondiale procède de notre engagement à soutenir activement les initiatives d’INTERPOL, à renforcer les mesures de sécurité et à mettre en oeuvre des actions proactives et opportunes pour protéger les individus et la société dans son ensemble », a déclaré Yuliya Shlychkova, Vice-présidente des Affaires publiques de Kaspersky.

« Lors de ces Jeux d’été, la collaboration internationale a été cruciale pour garder une longueur d’avance sur les cybercriminels. Grâce à l’échange de renseignements et de bonnes pratiques, les services chargés de l’application de la loi et leurs partenaires ont pu réagir rapidement aux nouvelles menaces. INTERPOL a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires du secteur privé tels que Kaspersky, ainsi qu’avec les pays membres, afin de protéger les athlètes, les spectateurs et les infrastructures essentielles contre les cyberattaques, contribuant ainsi à garantir à tous un événement sûr et sécurisé », a expliqué Neal Jetton, Directeur de la lutte contre la cybercriminalité d’INTERPOL.

Dans le cadre de leur coopération de longue date, Kaspersky et INTERPOL ont mené des opérations conjointes visant à lutter contre la cybercriminalité, et à contribuer à des projets de sensibilisation aux risques cyber émergents. Ce partenariat comprend également la mise à disposition d’un soutien en matière de ressources humaines et la formation des membres de l’organisme chargé de l’application de la loi.

Quelques semaines auparavant, Kaspersky a fait part de ses recherches basées sur l’analyse de près de 25 000 points d’accès Wi-Fi gratuits à Paris pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les experts ont constaté que près de 25 % de ces réseaux n’étaient pas ou peu cryptés, exposant les utilisateurs au vol de leurs données personnelles et bancaires.