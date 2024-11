Kaspersky et AFRIPOL signent un nouvel accord de coopération

novembre 2024 par Marc Jacob

Afin de renforcer les efforts menés à l’échelle mondiale pour lutter contre la cybercriminalité, Kaspersky et AFRIPOL ont signé un accord de coopération. Portant sur une période de cinq ans, le document formalise et facilite la coopération entre l’entreprise et l’agence d’application de la loi dans le partage des données de renseignement sur les menaces concernant les dernières activités cybercriminelles.

Le paysage des cybermenaces en Afrique n’a cessé d’évoluer, le continent étant particulièrement sujet aux attaques ciblant les infrastructures industrielles. C’est dans cette région que l’on trouve le plus grand nombre d’ordinateurs de systèmes de contrôle industriel (ICS) sur lesquels des objets malveillants ont été bloqués par les solutions Kaspersky, en comparaison aux autres régions. L’exposition toute particulière du continent africain aux cybermenaces exige une collaboration accrue entre les parties concernées afin de se prémunir contre les risques potentiels.

Renforçant la relation existante entre Kaspersky et Interpol, l’accord prévoit un échange accru de données sur les cybermenaces et les tendances en matière de cybercriminalité, des renseignements de threat intelligence que Kaspersky transmet à AFRIPOL pour que cette dernière puisse procéder à une analyse plus poussée du renseignement criminel. La collaboration comprend également la mise à disposition du savoir-faire et des connaissances techniques des experts chevronnés de Kaspersky.

La signature officielle du partenariat a eu lieu au siège d’AFRIPOL à Alger le 18 novembre 2024. L’accord a été signé par le fondateur et PDG de Kaspersky, Eugène Kaspersky, et par le directeur exécutif par intérim d’AFRIPOL, l’ambassadeur Jalel Chelba.

L’ambassadeur Jalel Chelba, a ajouté : « Cet accord avec Kaspersky représente une avancée majeure dans le renforcement des défenses numériques de l’Afrique. En tirant parti de l’expertise et des ressources de Kaspersky, nous renforçons non seulement la capacité d’AFRIPOL à contrer les cybermenaces, mais nous contribuons également à la protection d’un espace numérique sûr pour tous les citoyens africains. Cette collaboration apporte une valeur ajoutée substantielle à nos deux organisations : elle renforce le cadre opérationnel d’AFRIPOL dans la lutte contre la cybercriminalité, tout en permettant à Kaspersky de jouer un rôle clé dans la sécurité numérique d’un continent stratégiquement important en matière de cybersécurité. Ensemble, nous faisons un pas important vers la résilience numérique en Afrique, en mobilisant le meilleur des deux partenaires. »

Kaspersky et AFRIPOL ont une longue histoire de coopération. Les deux organisations ont contribué activement à évaluer l’avancement des cybermenaces en Afrique, tout en participant activement aux actions menées par INTERPOL pour perturber la cybercriminalité sur le continent africain, à savoir Africa Cyber Surge Operation et Africa Cyber Surge Operation II. Les deux organisations ont également plaidé en faveur d’une plus grande confiance numérique, AFRIPOL ayant approuvé le premier centre de transparence de Kaspersky dans la région africaine, au Rwanda. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié.